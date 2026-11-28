Łódź podpisała list intencyjny z Orlen Synthos Green Energy (OSGE) w sprawie budowy małych reaktorów modułowych (SMR). Porozumienie zakłada analizę możliwości budowy 4 reaktorów BWRX-300, które zapewniłyby dostęp do stabilnej, niskoemisyjnej energii elektrycznej i cieplnej.

Łódź podpisała list intencyjny z Orlen Synthos Green Energy (OSGE) w sprawie budowy małych reaktorów modułowych (SMR). Porozumienie zakłada analizę możliwości budowy 4 reaktorów BWRX-300, które zapewniłyby dostęp do stabilnej, niskoemisyjnej energii elektrycznej i cieplnej.

Podpisanie w piątek w Łodzi listu intencyjnego nie jest jeszcze decyzją o budowie elektrowni, ale formalnym początkiem współpracy między OSGE i Miastem Łódź. Otwiera etap analiz, które pozwolą określić możliwości lokalizacyjne, techniczne i ekonomiczne, a także potencjał wykorzystania energii jądrowej w miejskim systemie ciepłowniczym.

Elektrownia realna w połowie lat 30.

Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik pytany po podpisaniu umowy, kiedy taka elektrownia mogłaby powstać, powiedział, że jest to perspektywa wykraczająca poza 2032 rok, ale — co podkreślił — połowa lat 30. tego wieku jest realnym celem dla tej inwestycji.

- To skomplikowane przedsięwzięcie, wymagające ogromu decyzji administracyjnych w tym środowiskowych, a lokalizację będziemy chcieli znaleźć razem z mieszkańcami. Musi bowiem spełniać określone kryteria i godzić różnego rodzaju interesy społeczne — powiedział Pustelnik.

Kilkadziesiąt miliardów złotych za cztery reaktory

Rafał Kasprów, prezes Zarządu OSGE, pytany o koszty przedsięwzięcia wspomniał o kilku miliardach euro, co przełożyłoby się na kilkadziesiąt miliardów złotych.

Opisując przyszłą inwestycję w Łodzi, Kasprów powiedział, że jeden reaktor BWRX-300 ma moc 312 MW elektrycznych. Według założeń firmy ma pracować w skojarzeniu, czyli wytwarzać jednocześnie energię elektryczną i ciepło dostarczane do sieci miejskiej.

- Ta moc powinna być pomnożona, bo naszym celem jest zbudowanie czterech jednostek w jednej lokalizacji. Łącznie mówimy więc o około 1200 MW elektrycznych. To wielkość, która w całości zaspokoi zapotrzebowanie aglomeracji i lokalnego przemysłu — powiedział Kasprów.

Nowe miejsca pracy i wpływy podatkowe dla miasta

Według przekazanych przez UMŁ informacji inwestycja ma dać ok. 200 miejsc pracy, ale może też wygenerować kolejne kilkaset do kilku tysięcy miejsc pracy w lokalnym biznesie i dodatkowe wpływy podatkowe rzędu kilku milionów zł rocznie.

Za przygotowanie projektu odpowiadałby prywatny biznes, z udziałem m.in. amerykańskiego General Electric i japońskiego Hitachi, już obecnego na łódzkim rynku. To w polskich zakładach Hitachi mogłyby powstawać komponenty dla reaktorów modułowych budowanych w Polsce i pracujących Europie.

– Myślimy o Łodzi w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat. Chcemy, aby miasto i aglomeracja miały dostęp do stabilnej, czystej energii, która zapewni bezpieczeństwo energetyczne kolejnym pokoleniom Łodzian. Przed nami szczegółowe analizy, badania i dialog z mieszkańcami. Bezpieczeństwo i interes Łodzian będą dla nas priorytetem na każdym etapie tego projektu – powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

BWRX-300 najbardziej dojrzałą technologią SMR na świecie

Urząd Miasta Łodzi poinformował, że za technologię BWRX-300 odpowiada amerykańsko-japońska firma GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, a w ocenie Agencji Energii Jądrowej OECD jest to obecnie najbardziej dojrzały pod względem możliwości wdrożenia projekt małego reaktora modułowego.

BWRX-300 jest dziesiątą generacją technologii jądrowej rozwijaną przez amerykański General Electric.

W Polsce Orlen Synthos Green Energy posiada decyzje umożliwiające przygotowania do budowy 26 jednostek. Pierwsze inwestycje planowane są we Włocławku, Stawach Monowskich koło Oświęcimia oraz Stalowej Woli. Łódź jest pierwszym miastem wojewódzkim, które widzi u siebie możliwość budowy takiego reaktora.