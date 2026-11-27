Jak informuje w komunikacje PEC-Gliwice, Robert Skalski z sektorem energetyki cieplnej jest związany od 1997 roku. W swojej karierze pełnił m. in. funkcje członka zarządu, dyrektora technicznego i dyrektora operacyjnego. Odpowiadał za transformację elektrociepłowni w Rzeszowie i modernizację ciepłowni w Krośnie. Jego aktywność była też związana z energetyką cieplną w woj. śląskim.

Współtworzył strategię modernizacji czterech elektrociepłowni wiodącego dostawcy ciepła systemowego w aglomeracji śląskiej. Równolegle przeprowadził unowocześnienie jego infrastruktury informatycznej oraz reorganizację obszarów technicznego i operacyjnego – informuje PEC–Gliwice.

Robert Skalski jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, gdzie uzyskał tytuły inżyniera oraz magistra inżyniera. Ukończył też studia podyplomowe z ekonomiki i zarządzania firmami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.



Poprzednim prezesem PEC-Gliwice był Robert Żmuda. Pełnił tę funkcję od 12 października do 4 listopada 2026 roku, gdy złożył rezygnację z powodów osobistych.