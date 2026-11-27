Z zarządu Orlenu odwołani zostali Sławomir Jędrzejczyk pełniący funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych oraz Marek Balawajder, który był wiceprezesem zarządu ds. consumers and products. Marek Balawajder wszedł w skład zarządu spółki w 2024, a Sławomir Jędrzejczyk w 2025 roku.

W zarządzie Orlenu zasiada obecnie osiem osób. To prezes Ireneusz Fąfara oraz wiceprezesi Diana Batko, Wiesław Prugar, Ireneusz Sitarski, Robert Soszyński, Sławomir Staszak, Marcin Wasilewski i Paweł Wojtunik.



Po odwołaniu Sławomira Jędrzejczyka, Orlen ogłosił już konkurs na wiceprezesa zarządu ds. finansowych. Treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ.