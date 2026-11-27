Resorty energii i aktywów państwowych pracują nad rozwiązaniami zmierzającymi do tego, by ceny energii dla gospodarstw domowych nie wzrosły - poinformował w czwartek wicepremier, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Resorty energii i aktywów państwowych pracują nad rozwiązaniami zmierzającymi do tego, by ceny energii dla gospodarstw domowych nie wzrosły - poinformował w czwartek wicepremier, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

- Nad cenami prądu nadal pracuje Ministerstwo Energii wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych. (...) Chcemy, aby ceny energii dla gospodarstw domowych nie rosły - powiedział Domański w TVP Info.

Podkreślił, że nadzorowane przez niego resorty odpowiadają natomiast za zapewnienie finansowania inwestycji w energetykę - "za to wszystko, co sprawi, że ceny prądu, zarówno dla firm, jak i dla gospodarstw domowych, będą po prostu niższe". W ubiegłym tygodniu minister energii

Rząd jest zdeterminowany

Miłosz Motyka poinformował, że na początku grudnia mogą zostać ogłoszone decyzje w sprawie ewentualnych mechanizmów, które miałyby zapobiec wzrostowi cen energii elektrycznej w 2027 r.

Dodał, że rząd jest zdeterminowany, by rachunki w przyszłym roku nie wzrosły. Wcześniej premier Donald Tusk poinformował, że rząd zamierza pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi poziomu cen energii elektrycznej.

Tego samego dnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada utrzymanie cen gazu dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych, na poziomie ceny obowiązującej w taryfie w 2026 r.