PSE i brytyjski operator systemu przesyłowego NESO 25 listopada podpisali porozumienie o współpracy. Dotyczy ono m.in. wymiany wiedzy na temat prognozowania pracy systemu, ochrony infrastruktury, cyberbezpieczeństwa oraz integracji źródeł jądrowych.

PSE i brytyjski operator systemu przesyłowego NESO 25 listopada podpisali porozumienie o współpracy. Dotyczy ono m.in. wymiany wiedzy na temat prognozowania pracy systemu, ochrony infrastruktury, cyberbezpieczeństwa oraz integracji źródeł jądrowych.

Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) i brytyjski National Energy System Operator (NESO) 25 listopada 2026 r. w Warszawie podpisały porozumienie o współpracy, będące częścią polsko-brytyjskiego Traktatu z Norholt. Operatorzy systemów przesyłowych będą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi bezpieczeństwa dostaw energii, odporności systemu, ochrony przed zagrożeniami fizycznymi i cybernetycznymi, planowania rozwoju systemu, integracji odnawialnych źródeł energii oraz przyłączania elektrowni jądrowych.

Dokument tworzy ramy stałej wymiany wiedzy między operatorami odpowiedzialnymi za pracę systemów elektroenergetycznych Polski i Wielkiej Brytanii. W uroczystym podpisaniu porozumienia wzięli udział Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna oraz Zastępczyni Szefa Misji w Ambasadzie Brytyjskiej Jennifer Tyldesley. Umowa stanowi element pierwszego projektu energetycznego realizowanego w ramach brytyjsko-polskiego Traktatu z Northolt, podpisanego przez premierów Zjednoczonego Królestwa i Polski w bazie RAF Northolt 27 maja 2026 r.

Oba systemy przechodzą głęboką transformację. Rośnie udział odnawialnych źródeł energii, gospodarka jest coraz bardziej zelektryfikowana, a paliwa kopalne są stopniowo wycofywane. Jednocześnie operatorzy muszą odpowiadać na nowe rodzaje zagrożeń dla infrastruktury krytycznej. Ponieważ mierzymy się z podobnymi wyzwaniami, rozwiązania sprawdzone w jednym kraju mogą z powodzeniem okazać się właściwe w drugim - mówi Grzegorz Grzegorz Onichimowski, prezes PSE.

Porozumienie obejmuje wymianę wiedzy w sześciu obszarach:

• Prognozy dostępności i niezawodności dostaw energii w krótkim i długim horyzoncie oraz modelowanie ich wpływu na system energetyczny.

• Odporność operacyjna i odbudowa systemu.

• Ochrona przed zagrożeniami fizycznymi, cybernetycznymi i hybrydowymi.

• Integracja rosnącej liczby źródeł odnawialnych i nowych technologii z siecią.

• Integracja energetyki jądrowej.

Bezpieczeństwo energetyczne wymaga dziś nie tylko inwestycji w nowoczesną infrastrukturę, ale również ścisłej współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń. Polska i Wielka Brytania stoją przed podobnymi wyzwaniami związanymi z rosnącym udziałem odnawialnych źródeł energii, rozwojem morskiej energetyki wiatrowej i zapewnieniem stabilnej pracy systemów elektroenergetycznych. Porozumienie między PSE a NESO otwiera nowe możliwości współpracy w tych obszarach. Jestem przekonany, że wymiana wiedzy i dobrych praktyk między operatorami przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii oraz sprawniejszej i bardziej efektywnej kosztowo transformacji energetycznej - podkreśla Wojciech Wrochna, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej

w Polsce. Spółka odpowiada za bezpieczną pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój sieci najwyższych napięć.

National Energy System Operator (NESO) jest operatorem systemu energetycznego Wielkiej Brytanii. Odpowiada za prowadzenie pracy systemu elektroenergetycznego oraz planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych i gazowych.