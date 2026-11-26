Ceny gazu w Europie rosną w czwartek. W regionie jednak ma być chłodniejsza pogoda, a wcześniej liczono na łagodniejsze warunki atmosferyczne - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie rosną w czwartek. W regionie jednak ma być chłodniejsza pogoda, a wcześniej liczono na łagodniejsze warunki atmosferyczne - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o ponad 1,8 proc. do niemal 89,00 euro za MWh. Inwestorzy biorą pod uwagę gorsze prognozy pogody dla niektórych części Starego Kontynentu i utrzymujące się napięcie na Bliskim Wschodzie, które zagraża ożywieniu dostaw energii z tego obszaru.

W środę ceny gazu gwałtownie spadły

W środę ceny gazu gwałtownie spadły, bo niektóre modele pogodowe wskazywały na łagodniejszą pogodę w Europie. Temperatury poniżej normy oczekiwane są jednak obecnie w Niemczech i krajach Europy Wschodniej - do przyszłego tygodnia, a w Wielkiej Brytanii pogoda będzie nieco łagodniejsza.

Analitycy informują, że prognozy pogody dla Starego Kontynentu pozostają wciąż wysoce niestabilne. Tymczasem zapotrzebowanie na energię do ogrzewania w Europie stanowi obciążenie dla zapasów gazu w europejskich magazynach. Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą obecnie 67,8 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 85,7 proc. W magazynach znajduje się teraz 768,16 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 55,3 proc., a średnia 5-letnia to 85,8 proc. We Francji to 71,1 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 89,7 proc. W Polsce w magazynach gazu jest 34,79 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 94,4 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 96,1 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

Tymczasem globalne perspektywy zaopatrzenia w gaz z Bliskiego Wschodu nadal pozostają niepewne. Wspierani przez Iran rebelianci Huti nadal atakują cele w Arabii Saudyjskiej, w tym jej główny punkt eksportu ropy naftowej w Ras Tanura oraz porty Morza Czerwonego. Władze Iranu twierdzą też, że kilka statków natknęło się na miny w cieśninie Ormuz, chociaż na razie nie ma na to niezależnego potwierdzenia. Eksport gazu LNG z Kataru wzrósł wprawdzie w listopadzie, jednak żegluga przez cieśninę Ormuz pozostaje ryzykownym wyzwaniem w obliczu ataków. W czwartek oczekuje się, że obroty na rynkach energii będą niskie ze względu na Święto Dziękczynienia w USA.