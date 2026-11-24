Polska chce, by kwestia wprowadzenia dobrowolności lub przesunięcia ETS2 co najmniej do 2030 r. była częścią dyskusji na unijnej radzie UE ds. środowiska 11 grudnia, jednak irlandzka prezydencja broni się przed wpuszczeniem tego tematu na agendę - poinformował PAP Biznes wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta.

Osiem państw UE skierowało list do Komisji Europejskiej w obronie systemu ETS2, który będzie oznaczać wprowadzenie od 2028 r. opłat za tankowanie i ogrzewanie

Polska chce, by kwestia wprowadzenia dobrowolności lub przesunięcia ETS2 co najmniej do 2030 r. była częścią dyskusji na unijnej radzie UE ds. środowiska 11 grudnia, jednak irlandzka prezydencja broni się przed wpuszczeniem tego tematu na agendę - poinformował PAP Biznes wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta.

- List ośmiu ministrów środowiska ws. ETS2 niczego nie zmienia, Polska widzi szansę na ukruszenie zwolenników tego systemu jeszcze w tym roku - powiedział Bolesta, pytany o niedawną inicjatywę zwolenników ETS2. W poniedziałek osiem państw UE, w tym Niemcy, Holandia, Szwecja i Finlandia, skierowało list do Komisji Europejskiej w obronie systemu ETS2, który będzie oznaczać wprowadzenie od 2028 r. opłat za tankowanie i ogrzewanie. Państwa te zaapelowały o zdecydowane wdrożenie systemu ETS2 bez dalszych opóźnień.

- Już w grudniu konfiguracja ministrów przy stole może być inna. My niezmiennie chcemy, żeby kwestia wprowadzenia dobrowolności albo przesunięcia ETS2 co najmniej do 2030 r. była częścią dyskusji na unijnej radzie ENVI 11 grudnia, jednak irlandzka prezydencja broni się przed wpuszczeniem tego tematu na agendę posiedzenia - powiedział Bolesta.

Jak wyjaśnił, Polsce i 9 krajom z koalicji chcących zatrzymać wejście w życie ETS2 w 2028 r. zależy na tym, by ta kwestia została wprowadzona jako część trwającej rewizji zmian w unijnym systemie handlu emisjami. - Zmiana dyrektywy jest na stole. ETS2 jest częścią tej dyrektywy. Wykorzystajmy to okienko, żeby spokojnie wyrobić się ze zmianami przed 2028 r. - powiedział Bolesta.

- Chcemy przekonać prezydencję irlandzką, że kwestia ETS2 jest ważna dla dużej grupy państw, że jest to kwestia powiązana z poparciem społeczeństwa dla integracji europejskiej, że to nie jest czas na podnoszenie kosztów paliw. Dodatkowo również w Parlamencie Europejskim kwestia ETS2 budzi napięcie - dodał.

Rozszerzenie systemu handlu emisjami ETS o transport i budownictwo ma nastąpić zgodnie z obecnymi przepisami od 2028 roku, po opóźnieniu tej daty o rok. Analitycy ING BSK wskazali we wtorkowym raporcie, że według ich szacunków wprowadzenie ETS2 w Polsce może istotnie podbić koszty ogrzewania węglem i gazem ziemnym w budynkach oraz koszty paliw w transporcie, co łącznie może zwiększyć inflację CPI o około 2 punkty proc.