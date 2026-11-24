Energia dla wiedzy. Enea wspiera Morskie Centrum Nauki w Szczecinie
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie i Enea rozpoczęły współpracę na rzecz popularyzacji nauki, nowych technologii i edukacji. Enea została partnerem głównym Centrum. Partnerstwo otwiera przestrzeń do realizacji wspólnych inicjatyw skierowanych do mieszkańców Szczecina, Pomorza Zachodniego i turystów.
fot: Enea
Zaangażowanie Enei nie ograniczy się do obecności marki w przestrzeni Morskiego Centrum Nauki i jego komunikacji
fot: Enea
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie i Enea rozpoczęły współpracę na rzecz popularyzacji nauki, nowych technologii i edukacji. Enea została partnerem głównym Centrum. Partnerstwo otwiera przestrzeń do realizacji wspólnych inicjatyw skierowanych do mieszkańców Szczecina, Pomorza Zachodniego i turystów.
Współpraca łączy potencjał jednej z najważniejszych instytucji edukacyjnych regionu z wiedzą i doświadczeniem Enei. Jej ważnym elementem będą działania adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Umowa będzie obowiązywała do końca 2027 roku.
Więcej:
https://energiapress.pl/news/6118/energia-dla-wiedzy-enea-wspiera-morskie-centrum-nauki-w-szczecinie