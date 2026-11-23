Najważniejsze cele transformacji energetycznej w Polsce to dostęp do taniej energii, bezpieczeństwo, zrównoważona energetyka, a także udział w łańcuchach dostaw - wskazał w poniedziałek wiceminister energii Wojciech Wrochna.

Najważniejsze cele transformacji energetycznej w Polsce to dostęp do taniej energii, bezpieczeństwo, zrównoważona energetyka, a także udział w łańcuchach dostaw - wskazał w poniedziałek wiceminister energii Wojciech Wrochna.

- Udział węgla na pewno się będzie zmniejszał. Gaz, ropa to też są surowce, od których docelowo chcemy odchodzić. Wczorajszy brak porozumienia na (szczycie klimatycznym - PAP) COP stawia pewne znaki zapytania co do tempa procesów, ale na pewno nie stawia istotnych znaków zapytania co do kierunku docelowego, w stosunku do którego dążymy - powiedział Wrochna podczas panelu na Polskim Forum Zielonego Transportu.

Jego zdaniem w zakresie energetyki Polska powinna skupić się na realizacji kilku podstawowych celów.

- Przede wszystkim energia w Polsce musi być tania, dlatego, że Polska jest krajem przemysłowym. W Polsce istotny wpływ na PKB ma właśnie przemysł, szeroko rozumiany w ujęciu klasyfikacji PKD. W konsekwencji musimy dostarczyć przemysłowi taniej energii, bo bez tego ten przemysł sobie nie poradzi - wskazał wiceminister.

Żeby energetyka była jak najbardziej zrównoważona

Drugi cel to według niego bezpieczeństwo energetyczne, które jest także warunkiem bezpieczeństwa biznesowego. Trzeci z tych podstawowych celów to "żeby energetyka była jak najbardziej zrównoważona".

- Te trzy cele się ze sobą łączą, bo energetyka odnawiana, która może być lokalna, jednocześnie jest na stanie uniezależniać od łańcuchów dostaw związanych z np. dostawami paliw kopalnych - dodał Wrochna.

- Ale czwarty cel, który powinniśmy sobie postawić, to jest jeszcze cel związany z umiejętnym włączeniem Polski do pewnych globalnych łańcuchów wartości w tym nowym, zmienionym świecie energetycznym i globalnej geopolityce w walce o bezpieczeństwo i w walce o jak najlepsze miejsce gospodarcze - podkreślił wiceminister.

Przypomniał, że rozpoczęły się już prace nad Polityką energetyczną Polski do 2050 r. Na początku października Wrochna mówił, że dokument ten będzie gotowy w przyszłym roku. Podczas poniedziałkowego wystąpienia odniósł się także do tego, że zarówno morskie farmy wiatrowe, jak i pierwsza elektrownia jądrowa powstaną na północy Polski, podczas gdy dotychczas ważnym ośrodkiem dla energetyki był Śląsk.