- Jak wszyscy wiemy, sektor ciepłownictwa systemowego stoi dziś przed gigantycznym wyzwaniem modernizacyjnym. Zgodnie z naszymi planami i strategią transformacji ciepłownictwa, która ma zostać przyjęta przez rząd w drugim kwartale przyszłego roku, nakłady na ciepłownictwo - po to, by je zdekarbonizować - muszą sięgnąć rzędu nawet 230 mld zł - powiedział Wojnarowski podczas Polskiego Forum Zielonego Transportu.

Wiceminister wymienił ciepłownictwo jako jeden z głównych obszarów wyzwań dla samorządów, związanych z energetyką. Pozostałe to transport oraz lokalne wytwarzanie i finansowanie zielonej energii. Zachęcił obecnych na Forum przedstawicieli samorządów do współpracy przy tworzeniu ostatecznej wersji dokumentu.

- Krótko mówiąc, naszym wspólnym celem jest sprawienie, by ciepło systemowe było nie tylko niskoemisyjne, ale przede wszystkim akceptowalne cenowo. Potrzebujemy tutaj mądrej dywersyfikacji źródeł przystosowanych do lokalnej specyfiki - dodał Wojnarowski.

Pod koniec czerwca Ministerstwo Energii zaprezentowało projekt "Strategii Transformacji Ciepłownictwa do 2040 r." Zakłada on m.in. do 52,2 proc. udziału OZE w ciepłownictwie systemowym, do 576 GWh pojemności magazynów ciepła w systemach ciepłowniczych, a także do 100 proc. ciepła systemowego ze źródeł nisko i bezemisyjnych.

Zakładane nakłady inwestycyjne do 2040 r. to 197-231 mld zł. We wrześniu Wojnarowski zapowiadał przyjęcie dokumentu przez rząd na przełomie tego i przyszłego roku.