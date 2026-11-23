Fortum osiągnęło kolejny krok w dekarbonizacji częstochowskiej elektrociepłowni. Przebudowany główny kocioł pracuje już na biomasie, zastępując węgiel i jednocześnie zapewniając miastu ciepło oraz energię elektryczną – poinformowała spółka energetyczna.

Fortum osiągnęło kolejny krok w dekarbonizacji częstochowskiej elektrociepłowni. Przebudowany główny kocioł pracuje już na biomasie, zastępując węgiel i jednocześnie zapewniając miastu ciepło oraz energię elektryczną – poinformowała spółka energetyczna.

Biomasa zamiast węgla

Produkcja ciepła z biomasy w przebudowanym głównym kotle rozpoczęła się 14 października 2026 r.. W trakcie testów stopniowo zwiększano obciążenie urządzenia, aż osiągnęło ono pełną moc wyłącznie na nowym paliwie. Sprawdzono także automatyczne sterowanie produkcją, przygotowując instalację do pracy przy zmiennym zapotrzebowaniu na energię.

Po uruchomieniu turbiny elektrociepłownia rozpoczęła również dostawy energii elektrycznej do sieci. Zakład nadal działa w kogeneracji, czyli w jednym procesie wytwarza zarówno ciepło, jak i prąd.

Przed modernizacją główny kocioł wykorzystywał mieszankę węgla i biomasy. Po przebudowie może pracować wyłącznie na biomasie spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju, potwierdzone certyfikacją w systemie KZR.

Pierwsze efekty transformacji

Od uruchomienia 14 października do 14 listopada 2026 r. przebudowana jednostka wyprodukowała około 45 tys. MWh ciepła brutto, czyli 162 tys. GJ. Już do 12 listopada biomasa zastąpiła około 7,6 tys. ton węgla, które jednostka zużyłaby przy wcześniejszym sposobie pracy.

Jak wskazuje Fortum zmiana paliwa pozwoliła uniknąć około 15 tys. ton emisji CO2 związanych ze spalaniem węgla.

– Realizujemy program odejścia od węgla we wszystkich naszych jednostkach w Polsce. Każda lokalizacja ma własną ścieżkę, ale cały program ma wspólny cel: długofalowo zapewniać miastom ciepło w cenach akceptowalnych dla odbiorców. Postęp mierzymy uruchomionymi instalacjami i energią dostarczoną odbiorcom. W Częstochowie mamy już oba te efekty. Teraz kontynuujemy prace potrzebne do zakończenia wykorzystywania węgla w pozostałych źródłach – mówi Kamila Zybura-Pluta, dyrektor ds. realizacji inwestycji w Fortum.

Bez przerw w dostawach ciepła

Testy prowadzono w działającym systemie ciepłowniczym, bez przerw w dostawach ciepła dla Częstochowy. W czasie prac i rozruchu instalacji bezpieczeństwo zasilania miasta zapewniały także kotły szczytowe.

Zmiana objęła na razie główny kocioł elektrociepłowni. Kolejne działania dotyczą układów podawania paliwa oraz infrastruktury zwiększającej elastyczność pracy zakładu. Węgiel pozostaje jeszcze wykorzystywany w kotłach szczytowych, uruchamianych w okresach największego zapotrzebowania na ciepło.

Paliwa i zaplecze na kolejne sezony

Fortum zakontraktowało paliwa potrzebne do pracy swoich instalacji w sezonie 2026/2027, w tym biomasę dla Częstochowy. Spółka monitoruje realizację umów pod kątem ilości, jakości i terminów dostaw.

Równolegle rozbudowywane jest zaplecze paliwowe elektrociepłowni. Od sezonu 2027/2028 dwa nowe silosy o łącznej pojemności około 16 tys. m³ oraz infrastruktura rozładunku kolejowego mają zwiększyć możliwości magazynowania i organizacji dostaw biomasy.

Projekt realizują zespoły Fortum we współpracy z partnerami wykonawczymi, m.in. Bilfinger Engineering, Sumitomo SHI FW i Mostostalem Warszawa, dostarczającym technologię BMH Technology, oraz ABB.

Program odejścia od węgla

Przebudowa częstochowskiej elektrociepłowni jest częścią programu odejścia od węgla realizowanego przez Fortum we wszystkich polskich jednostkach. Celem spółki jest zakończenie spalania węgla w Polsce do końca 2027 roku.

W Częstochowie osiągnięcie pełnej pracy głównego kotła na biomasie oznacza istotny postęp w transformacji lokalnego ciepłownictwa. Kolejnym wyzwaniem będzie wyeliminowanie węgla z pozostałych źródeł ciepła zakładu.