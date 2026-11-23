Energa stosuje się do dyrektywy Women on Boards.

Dokument został przygotowany zgodnie z przepisami wdrażającymi unijną dyrektywę Women on Boards. Jest podsumowaniem stosowania tych przepisów w 2025 roku. Jak czytamy w sprawozdaniu spółki, w Enerdze przekroczono wtedy wymagany ustawowo poziom 33 proc. udziału kobiet w zarządzie i radzie nadzorczej.

Energa S.A. realizuje w cele i wymogi unijnej dyrektywy Women on Boards dzięki wdrożeniu odpowiednich polityk i rozwiązań dotyczących: równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji, rekrutacji, rozwoju kompetencji, mobilności zawodowej oraz identyfikowania talentów – podaje Energa.

Spółka informuje również, że jej przedstawiciele uczestniczą w pracach Zespołu ds. Równego Traktowania Women on Boards powołanego przez Wojewodę Pomorską Beatę Rutkiewicz. Z kolei prezes Energi Magdalena Kamińska bierze również udział w ogólnopolskiej inicjatywie Women on Boards Poland.

Od 2014 roku Energa uczestniczy również w inicjatywie United Nations Global Compact (UNGC). Realizuje zobowiązania wynikające z jej dziesięciu zasad, dotyczących m.in. poszanowania praw człowieka, standardów pracy i przeciwdziałania dyskryminacji – czytamy w sprawozdaniu spółki.