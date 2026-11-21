Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia przedłużającego do 2036 r. obowiązek dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy. Projekt utrzymuje limit 33 proc. udziału dostaw z jednego źródła i wprowadza nowe zasady dla importu LNG - wynika z projektu zamieszczonego na stronie RCL.

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia przedłużającego do 2036 r. obowiązek dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy. Projekt utrzymuje limit 33 proc. udziału dostaw z jednego źródła i wprowadza nowe zasady dla importu LNG - wynika z projektu zamieszczonego na stronie RCL.

Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Energii i zamieszczony w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zakłada utrzymanie w latach 2027-2036 maksymalnego udziału gazu importowanego z jednego źródła na poziomie 33 proc. całkowitego importu realizowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne lub grupę kapitałową.

Obecnie taki limit obowiązuje do końca 2026 r. Resort argumentuje, że rozwiązanie sprawdziło się w latach 2023-2026 i skutecznie ograniczało nadmierne uzależnienie od jednego kierunku dostaw. W uzasadnieniu podkreślono, że utrzymanie obowiązku dywersyfikacji jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowością ma być objęcie obowiązkiem dywersyfikacji części dostaw gazu ziemnego transportowanego drogą morską w postaci LNG. Źródłem dostaw nie będzie już państwo załadunku, lecz konkretna zagraniczna instalacja skroplonego gazu ziemnego, czyli terminal eksportowy.

Ma to ograniczyć ryzyko nadmiernego uzależnienia od jednego terminala LNG. Projekt przewiduje jednocześnie wyłączenie z obowiązku dywersyfikacji importu LNG, jeśli jego wolumen nie przekroczy 5 proc. łącznych technicznych zdolności dostaw gazu do Polski przy wykorzystaniu infrastruktury przesyłowej i regazyfikacyjnej. Według resortu ma to ułatwić wejście na rynek nowym podmiotom i zwiększyć konkurencję między dostawcami.

Zmianie ulegną także zasady rozliczania obowiązku dywersyfikacji. Będzie on mógł być realizowany nie tylko przez pojedyncze przedsiębiorstwo energetyczne, ale również na poziomie całej grupy kapitałowej. Resort argumentuje, że zwiększy to elastyczność prowadzenia działalności gospodarczej w obrocie gazem z zagranicą. Z oceny skutków regulacji wynika, że nowe przepisy mogą dotyczyć 44 przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r.