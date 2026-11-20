Wiele wskazuje na to, że cena benzyny 95 w najbliższych dniach nie przekroczy psychologicznej granicy 6 zł/l - poinformowali w piątek analitycy e-petrol.pl.

Wiele wskazuje na to, że cena benzyny 95 w najbliższych dniach nie przekroczy psychologicznej granicy 6 zł/l - poinformowali w piątek analitycy e-petrol.pl.

Eksperci zaznaczyli, że sytuacja na rynkach międzynarodowych pozostaje chwiejna za sprawą rosnących obaw o dalszy bieg konfliktu USA-Iran i bezpieczeństwo transportu surowców przez cieśninę Ormuz.

"Nadzieje na deeskalację konfliktu w piątkowy poranek wprawdzie nieco słabną - gdyby sytuacja militarna zaogniła się, prognozy dla rynku polskiego będą musiały ulec weryfikacji - na razie jednak utrzymujemy jeszcze optymistyczne przewidywania dla kierowców" - dodali.

Według analityków e-petrol.pl w sprzedaży hurtowej benzyny 98 i 95 potaniały o 114 zł/m sześc., osiągając odpowiednio 5768 zł/m sześc. i 5163 zł/m sześc., natomiast cena oleju napędowego spadła o 229 zł/m sześc., do 6547 zł/m sześc. Jeszcze większa przecena objęła olej opałowy, którego cena obniżyła się o 241 zł/m sześc., do poziomu 5411 zł/m sześc. - wskazano.

Najdroższym paliwem pozostanie olej napędowy

W ostatnim tygodniu spadły także ceny maksymalne, obowiązujące na stacjach paliw i ogłaszane przez Ministra Energii w ramach programu osłonowego Ceny Paliwa Niżej. Dla benzyn 95 oraz 98 obniżono limit o 4 grosze na litrze - odpowiednio z 5,97 zł do 5,93 zł oraz z 6,62 zł do 6,58 zł a limit ceny dla oleju napędowego spadł o 6 groszy za litr - z 7,51 zł w czwartek do 7,45 zł w piątek - dodano.