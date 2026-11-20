Tauron ma obecnie w realizacji bateryjne magazyny energii o łącznej mocy 606 MW i czerpie doświadczenia po oddaniu do eksploatacji pierwszych takich instalacji o łącznej mocy 17 MW - poinformował w czwartek wiceprezes koncernu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski.

Koncern należy do największych firm w kraju - jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców

Tauron ma obecnie w realizacji bateryjne magazyny energii o łącznej mocy 606 MW i czerpie doświadczenia po oddaniu do eksploatacji pierwszych takich instalacji o łącznej mocy 17 MW - poinformował w czwartek wiceprezes koncernu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski.

Tauron podał, że bateryjne magazyny energii (BME) mają służyć kompensowaniu wahań cen energii w ciągu doby, a także stabilizować system energetyczny. Podczas czwartkowej konferencji wynikowej za III kw. 2026 r. Orłowski powiedział, że w projektach bateryjnych magazynów energii koncern przekroczył już 600 MW w realizacji, łącznie mając w realizacji i eksploatacji 623 MW.

- Przy czym pierwsze projekty zostały już oddane do eksploatacji i pozwalają nam budować doświadczenie w komercjalizacji tych rozwiązań. W ostatnim kwartale i ostatnich miesiącach głównie skupialiśmy się na kontraktacji dla tych projektów - zasygnalizował wiceprezes. - Mamy 195 MW z zawartymi umowami pod klucz. Jedno postępowanie jest w trakcie na 58 MW, również w formule pod klucz. Natomiast testujemy także formułę z osobną dostawą inwestorską, czyli dostawą technologii osobną od części budowlanej. Jesteśmy po zebraniu ofert na projekty o mocy 132 MW - relacjonował Orłowski.

W tym roku Tauron oddał swoje pierwsze magazyny o łącznej mocy 17 MW - w Dąbiu, Przewozie i Proszówku, planując na br. jeszcze oddanie do eksploatacji 7 MW w Kuźni Raciborskiej. Do oddania do eksploatacji w 2027 r. planowane są magazyny: Radlna Tarnowiec, Bałków i Jawor (łącznie 88 MW). Na 2028 r. Tauron planuje oddać 487 MW w magazynach: Bytom, Dąbrowa Środkowa, Laryszów, Łagisza, Ostrów Szlachecki, Pilchowice, Proszówek, Baranowice, Stare Bogaczowice II, Twardogóra, a także Ogrodzieniec i Stare Bogaczowice I (instalacje hybrydowe: magazyny zintegrowane z farmami fotowoltaicznymi). Na 2029 r. planowane są kolejne instalacje hybrydowe: 24 MW w Mierzynie i Bytomiu.

Inwestycje całego Taurona po III kw. 2026 r. wyniosły 3,857 mld zł (wzrost o 5 proc. rdr.), z czego 2,786 mld zł w segmencie dystrybucji. Drugim co do wielkości segmentem pozostają odnawialne źródła i magazyny energii, na które nakłady spadły rok do roku o 39 proc. (z 517 mln zł do 317 mln zł).

- Największym segmentem pozostała dystrybucja z udziałem 72 proc. w wyłącznych nakładach, wzrost rok do roku o 9 proc. Natomiast w zakresie OZE obserwowaliśmy spadek nakładów, przy czym jest to spadek po stronie memoriałowej, tzn. nakładów, natomiast wydatki są na poziomie wyższym o ok. 200 mln zł - wyjaśniał wiceprezes.

W segmencie dystrybucji 45 proc. nakładów trafiło na budowę nowych przyłączy, a 30 proc. na modernizację (2,4 tys. km nowych linii, 403 km linii kablowych, 419 nowych stacji, 1,6 tys. stacji zmodernizowanych). Na koniec III kw. br. Tauron miał też już na sieci 3,4 mln inteligentnych liczników (ok. 56 proc. wszystkich, z celem na koniec 2027 r. 65 proc.). W odnawialnych źródłach energii największe nakłady trafiły na farmy wiatrowe. Największy z tych projektów, Miejska Górka 191 MW, już oddaje energię do sieci i w całości zostanie oddany szybciej, niż w planowanym II kw. 2027 r. Orłowski zaznaczył, że farma ta znacząco wpłynie na poziomo nakładów inwestycyjnych w br.

- W praktyce turbiny są zaliczkowane i dochodzi do jednego rozliczenia końcowego w postaci faktury w momencie zakończenia budowy. Planujemy, że faktura, która będzie w okolicy 1 mld zł, może zostać wystawiona jeszcze w tym roku, co materialnie przełoży się na poziom nakładów inwestycyjnych w IV kw. br. - wyjaśnił wiceprezes.

Wśród nowych projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, wspomniał o nowym projekcie farmy wiatrowej Myślibórz nabytym w III kw., który o 21 MW zwiększy moc, planowaną do oddania w 2028 r. Tauron podpisał też ostatnio kontrakt na budowę pod klucz kolejnego etapu farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach (55 MW). Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju - jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców.