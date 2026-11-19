Elektrownia stanie w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na północy kraju. Porozumienie zostało podpisane podczas odbywającego się w Warszawie VII Spotkania Ministerialnego Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC). Jak wyjaśniono, dotyczy ono rozszerzenia zakresu umowy Engineering Development Agreement (EDA).

"Chodzi o działania związane z zakupem tzw. Long Lead Items (LLI) - kluczowych komponentów elektrowni jądrowej o długim cyklu produkcji, w tym obudowy bezpieczeństwa reaktorów AP1000. Wczesne uruchomienie procesu zakupowego kolejnej partii LLI pozwoli ograniczyć ryzyka harmonogramowe i zabezpieczyć termin oddania elektrowni do eksploatacji" - poinformowano.

Dodano, że spółka PEJ oraz konsorcjum Westinghouse-Bechtel ustaliły, że będą pracowały nad mechanizmem dotyczącym rozszerzenia zamówień istotnych dla harmonogramu projektu.

Amerykanie mają też wspierać polską spółkę w ustaleniach z agencjami kredytów eksportowych w zakresie finansowania inwestycji powiązanego z dostawami komponentów elektrowni.

Pierwsze zamówienia kluczowych komponentów

"Pierwsze zamówienia kluczowych komponentów elektrowni, w tym modułów CA02, CA03 i CA05, PEJ i Westinghouse uzgodniły w październiku 2026 roku. Moduły te są wielkogabarytowymi stalowymi i żelbetowymi elementami konstrukcyjnymi wykorzystywanymi przy budowie tzw. wyspy jądrowej w technologii AP1000. Wstępne zamówienia na te komponenty zostały skierowane do polskich przedsiębiorstw: Energomontażu-Północ Gdynia, FAMAK-u, Mostostalu Kraków oraz Mostostalu Kielce. Warunkiem otrzymania zleceń jest osiągnięcie przez te firmy pełnej zgodności z wymaganiami NQA-1" - wskazano w komunikacie.

Szef resortu energii Miłosz Motyka zwrócił uwagę, że budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej jest strategicznym projektem, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju.

"To jednocześnie przedsięwzięcie wymagające ścisłej współpracy z partnerami technologicznymi i odpowiedniego przygotowania kolejnych etapów inwestycji. Cieszy nas, że w tym procesie coraz ważniejszą rolę pełnią polskie firmy. Podpisany list intencyjny to podstawa do dalszych uzgodnień dotyczących kluczowych komponentów projektu. To ważne zarówno dla sprawnego przebiegu budowy elektrowni, jak i jej harmonogramu" - dodał Motyka, cytowany przez PEJ.

Wojciech Wrochna, wiceminister energii oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej przekonuje, że złożenie wstępnych zamówień na moduły konstrukcyjne reaktora AP1000 w polskich przedsiębiorstwach to dowód, że "hasło local content nie jest jedynie deklaracją, ale realną szansą rozwojową dla krajowego przemysłu".

Spółka PEJ przekazała, że równolegle rozpoczął się proces zakupu modułów CA01, czyli obudowy bezpieczeństwa reaktora, oraz CA20 - największego i najcięższego pojedynczego elementu konstrukcyjnego wyspy jądrowej. Ten pierwszy komponent będzie wyprodukowany w Japonii, a drugi - w Stanach Zjednoczonych.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.