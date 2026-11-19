Europa, aby nie stracić konkurencyjności, musi postawić na energetykę jądrową, zarówno na wielkoskalowe elektrownie, jak i na małe modułowe reaktory - ocenił minister energii Miłosz Motyka podczas szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC).

Europa, aby nie stracić konkurencyjności, musi postawić na energetykę jądrową, zarówno na wielkoskalowe elektrownie, jak i na małe modułowe reaktory - ocenił minister energii Miłosz Motyka podczas szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC).

- Europa nie może stracić konkurencyjności, nie może pozwolić na to, by szybciej rozwijały się inne gospodarki dzięki temu, że to tam jest tańsza energia, prostsze regulacje i dzięki temu, że to tam europejskim firmom jest łatwiej się rozwijać - powiedział Motyka podczas drugiego dnia szczytu P-TEC 2026, który jest poświęcony m.in. energii jądrowej.

Europa musi postawić na atom

Szef resortu energii dodał, że podstawowym zadaniem dla Europy jest powrót do strefy rozwoju, a kluczem do tego jest jasne postawienie na energetykę jądrową.

- Dzisiaj Europa, chcąca mówić o czystej i dostępnej energii nie ma alternatywy, musi postawić na atom, zarówno ten wielkoskalowy, jak i małe modułowe reaktory. Europa przede wszystkim powinna słuchać głosu przemysłu i przedsiębiorców - powiedział Motyka.

Jego zdaniem, to region Europy Środkowo-Wschodniej będzie nadawał ton dyskusji w Europie i będzie silnym partnerem dla USA w "kreowaniu nowej architektury bezpieczeństwa na świecie".

Z kolei sekretarz energii USA Chris Wright podkreślił, że liczy na współpracę z Polską i z całym regionem CEE w zakresie importu amerykańskiego LNG i "rozprzestrzeniania" renesansu energetyki jądrowej. P-TEC to stała, międzyrządowa platforma współpracy energetycznej USA z 24 państwami europejskimi, koordynowana przez amerykański Departament Energii.