Orlen i węgierska spółka MVM ONEnergy podpisały memorandum dotyczące potencjalnej współpracy przy dostawach LNG do polskich terminali, jego regazyfikacji i transporcie gazu ziemnego na Węgry. Celem jest analiza rozwiązań wspierających bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw gazu.

Orlen i węgierska spółka MVM ONEnergy podpisały memorandum dotyczące potencjalnej współpracy przy dostawach LNG do polskich terminali, jego regazyfikacji i transporcie gazu ziemnego na Węgry. Celem jest analiza rozwiązań wspierających bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw gazu.

– Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej wymaga zróżnicowanych źródeł dostaw i transportu gazu oraz współpracy partnerów w regionie. W rozmowach z MVM ONEnergy chcemy wykorzystać doświadczenie Orlenu w pozyskiwaniu LNG i organizacji dostaw gazu na rynki europejskie. Porozumienie z MVM ONEnergy łączy dwa ważne dla nas cele: wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego regionu i rozwój obecności Orlenu na rynku węgierskim. Chcemy budować współpracę, która odpowiada na potrzeby naszych partnerów i tworzy nowe możliwości biznesowe dla obu grup – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.





Memorandum podpisano 18 listopada 2026 r. podczas szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej – P-TEC. MVM ONEnergy należy do węgierskiej Grupy MVM.





– Dzięki temu strategicznie ważnemu porozumieniu z Orlenem dodatkowo wzmacniamy bezpieczeństwo dostaw na Węgry i do całego regionu. To kolejny kamień milowy w dywersyfikacji dostaw gazu na Węgry, ponieważ oprócz dostaw realizowanych szlakiem południowym LNG będzie mogło docierać również z Polski. Korzystając z wiedzy i doświadczenia Orlenu, MVM ONEnergy może dalej rozwijać swoją działalność biznesową i handlową związaną z LNG. Memorandum jest w pełni zgodne z celami strategicznymi Grupy MVM, a także oczekiwaniami wobec Węgier określonymi w unijnym planie REPowerEU – mówi Gábor Orbán, prezes MVM ONEnergy.





Porozumienie przewiduje możliwość zaangażowania spółek obu grup, w tym Orlen LNG Trading Limited i Orlen Energy Trading GmbH. W obszarze gazu partnerzy przeanalizują możliwości dostaw na Węgry przez polskie terminale LNG. Rozmowy obejmą też dostęp do infrastruktury oraz organizację i warunki dostaw.





Celem tych prac jest wypracowanie bezpiecznych i konkurencyjnych handlowo rozwiązań, które pozwolą zróżnicować źródła i trasy dostaw gazu na Węgry, a tym samym wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne i odporność Europy Środkowo-Wschodniej.





Grupa MVM to węgierska państwowa grupa energetyczna, której działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej oraz handel, magazynowanie i dystrybucję gazu ziemnego. Do grupy należą m.in. elektrownia jądrowa Paks oraz spółki rozwijające odnawialne źródła energii. Za hurtowy handel gazem i energią elektryczną odpowiada MVM ONEnergy, obecna na rynkach europejskich, m.in. poprzez spółki zależne w Austrii, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Serbii i Bułgarii.





Współpraca z MVM ONEnergy wpisuje się w rozwój koncepcji Baltic Eagle Gas Hub – regionalnego centrum dostaw i handlu gazem, łączącego dostęp do globalnego rynku LNG z infrastrukturą importową nad Bałtykiem i połączeniami transgranicznymi. Ważnym elementem tej koncepcji jest wykorzystanie potencjału dostaw amerykańskiego LNG i wzmacnianie roli Polski jako bramy dla gazu z USA do Europy Środkowo-Wschodniej. Jej zaplecze stanowią wykorzystywane i rezerwowane przez Grupę moce w terminalach w Świnoujściu i Kłajpedzie oraz planowanych terminalach FSRU w Zatoce Gdańskiej, uzupełniane własną flotą gazowców. Rozwój współpracy z odbiorcami w Europie Środkowo-Wschodniej ma pozwolić wykorzystać ten potencjał do zwiększania sprzedaży Orlenu, a zarazem poszerzać wybór źródeł gazu i wzmacniać bezpieczeństwo dostaw w regionie. Taki kierunek współpracy odpowiada celom P-TEC – zacieśnianiu transatlantyckich relacji energetycznych, rozwojowi dostępu do LNG i wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej.