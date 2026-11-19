Polski Fundusz Rozwoju i U.S. International Development Finance Corporation (DFC) - amerykańska rządowa agencja inwestycyjna - zadeklarowały w środę współpracę w sprawie finansowania energetyki jądrowej i innych strategicznych projektów energetycznych w Polsce.

Polski Fundusz Rozwoju i U.S. International Development Finance Corporation (DFC) - amerykańska rządowa agencja inwestycyjna - zadeklarowały w środę współpracę w sprawie finansowania energetyki jądrowej i innych strategicznych projektów energetycznych w Polsce.

Deklarację o współpracy instytucje podpisały podczas szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC), odbywającego się w dniach 18-19 listopada w Warszawie.

“Polska stawia na atom. To inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność gospodarki i naszą niezależność na kolejne dekady. Realizacja tak wielkiego programu wymaga nowych modeli finansowania i silnych partnerstw międzynarodowych. Współpraca PFR z amerykańską agencją DFC to kolejny krok w tym kierunku. Konsekwentnie budujemy warunki do zaangażowania kapitału prywatnego w polski program jądrowy. To konkretny wymiar polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego“ - skomentował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, cytowany w informacji.

Objęty deklaracją zakres współpracy obejmuje wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski i dywersyfikację źródeł oraz kierunków dostaw energii, poszukiwanie możliwości mobilizacji prywatnego kapitału dla energetyki jądrowej i innych strategicznych projektów energetycznych, w tym infrastruktury gazowej, a także analizę możliwości wykorzystania instrumentów DFC.

“Wspólnie z DFC będziemy szukać rozwiązań, które pozwolą zaangażować prywatny kapitał w polski program jądrowy i inne strategiczne inwestycje energetyczne. Krok po kroku budujemy możliwości pozyskania długoterminowego finansowania na konkurencyjnych warunkach. Jeśli dobrze wykorzystamy tę szansę, zbudujemy w Polsce nie tylko elektrownie jądrowe, ale również silny przemysł i kompetencje, które będą pracować na rzecz naszej gospodarki przez kolejne lata“ - wskazał prezes PFR Mikołaj Raczyński.

Conor Coleman, dyrektor ds. inwestycji w DFC, dodał, że amerykańska instytucja dostrzega szanse we wspieraniu polskiego sektora energetycznego, który stanowi jeden z fundamentów przyszłego wzrostu gospodarczego. “Dzisiejsze wspólne oświadczenie potwierdza wzajemne plany wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego i tworzenia nowych możliwości rozwoju gospodarczego dla Polski i Stanów Zjednoczonych“ - powiedział Coleman.