Grupa Kapitałowa Tauron odnotowała blisko 2,6 mld zł zysku netto po trzech pierwszych kwartałach tego roku - wynika z raportu finansowego firmy.

Grupa Kapitałowa Tauron odnotowała blisko 2,6 mld zł zysku netto po trzech pierwszych kwartałach tego roku - wynika z raportu finansowego firmy.

Wartość poniesionych w tym okresie wydatków na inwestycje przekroczyła 3,85 mld zł. Jak wynika z opublikowanych przez Tauron danych, zysk netto po 3 kwartałach br. wyniósł 2,585 mld zł wobec 2,899 mld w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 314 mln, tj. 12,15 proc. W ujęciu rocznym wzrósł natomiast zysk netto za trzeci kwartał tego roku - wyniósł 1,02 mld zł, tj. o 20,85 proc. (176 mln zł) więcej niż w trzecim kwartale 2025 r. Odnotowany przez Tauron po trzech pierwszych kwartałach wynik EBITDA wyniósł blisko 5,52 mld zł, co oznacza spadek o 10 proc. rok do roku.

O 3 proc. wzrosły natomiast uzyskane w tym okresie przychody, osiągając kwotę 25,88 mld zł. Zwiększyły się również nakłady inwestycyjne spółki, przekraczając po pierwszych 9 miesiącach 2026 roku sumę 3,85 mld zł, co oznacza wzrost o 5 proc. w ujęciu rocznym.

Prezes Taurona Grzegorz LOT zauważył, że w tym okresie firma intensywnie pracowała nad transformacją miksu wytwarzanej energii oraz realizacją celów strategicznych.

“W pierwszych trzech kwartałach 2026 r. konsekwentnie umacnialiśmy pozycję Grupy Tauron jako lidera polskiej transformacji energetycznej. Kontynuowaliśmy projekty inwestycyjne służące rozwojowi nowoczesnej infrastruktury sieciowej, zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii w naszym portfelu wytwórczym oraz podnoszeniu jakości i niezawodności dostaw energii dla naszych Klientów“ - zauważył Lot, cytowany w sprawozdaniu finansowym grupy.

Szef Taurona przypomniał, że w czerwcu rozpoczął się rozruch największego projektu wiatrowego firmy - farmy Miejska Górka o mocy 191 MW. Z kolei w lipcu spółka zawarła umowę na dostawę turbin gazowych dla bloku szczytowego w Jaworznie o mocy 600 MW, we wrześniu przejęła projekt farmy wiatrowej Myślibórz o mocy 21 MW, a w październiku - magazynu energii Jawor o mocy 28 MW.

“Z kolei w listopadzie zakończyliśmy negocjacje z firmą Siemens i zawarliśmy umowę na dostawę dwóch wysp turbinowych dla kogeneracyjnego źródła ciepła w Będzinie-Łagiszy. To kolejny ważny krok w realizacji inwestycji, która ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw ciepła w regionie i umożliwić odejście od węgla w segmencie ciepłowniczym“ - podkreślił Lot.

Prezes Taurona poinformował, że grupa dysponuje obecnie dostępnym finansowaniem bankowym w wysokości ponad 6 mld zł, jednocześnie wskaźnik dług netto/EBITDA utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. “Dobrą i stabilną sytuację finansową Grupy odzwierciedla m.in. potwierdzenie przez agencję Fitch długoterminowych ratingów na poziomie “BBB-“ - zaznaczył Lot. Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju - jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców.