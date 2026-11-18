Centra danych odpowiadają obecnie za około 1,5 proc. światowego zużycia energii elektrycznej, a za cztery lata ten odsetek może wynieść ok. 3 proc. - wynika z raportu firmy EY.

Centra danych odpowiadają obecnie za około 1,5 proc. światowego zużycia energii elektrycznej, a za cztery lata ten odsetek może wynieść ok. 3 proc. - wynika z raportu firmy EY.

Pod koniec 2025 r. w Europie Środkowej znajdowało się ok. 25 proc. wszystkich europejskich centrów danych - dodano.

Sztuczna inteligencja a energetyka

Jak wynika z raportu "Sztuczna inteligencja a energetyka: wzajemna zależność", centra danych odpowiadają obecnie za około 1,5 proc. światowego zużycia energii elektrycznej. Według EY w scenariuszu bieżącej trajektorii centra danych mogą ten odsetek może wynieść ok. 2,5 proc. w 2030 r. Natomiast scenariusz bazowy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) zakłada poziom około 3 proc.

Jak podkreślili autorzy raportu, ostateczna skala zużycia energii przez centra danych pozostaje jednak niepewna. Będzie ona zależeć m.in. od: możliwości przyłączenia do sieci, dostępności chipów AI, wydajności sprzętu i modeli, rozwoju technologii chłodzenia, zmian na rynku sztucznej inteligencji, czy wpływu napięć geopolitycznych na łańcuchy dostaw - wymieniono.

Z raportu wynika, że pod koniec 2025 r. na świecie działało niemal 12 tys. centrów danych. Około 45 proc. z nich znajdowało się w Stanach Zjednoczonych, a 27 proc. w Europie. Pięć miast, tj. Frankfurt, Londyn, Amsterdam, Paryż i Dublin na początku ubiegłego roku odpowiadały za ponad 60 proc. europejskiej mocy centrów danych.

Jednak dalszą ekspansję rynku w tych miastach utrudniają przeciążenia sieci, niedobór gruntów oraz czas oczekiwania na przyłączenie sięgający do siedmiu lat w Niemczech oraz do dziesięciu lat w Wielkiej Brytanii i Holandii - podano.

Jednocześnie w regionie Europy Środkowej w ujęciu EY (m.in. kraje nordyckie, Europa Środkowo-Wschodnia, Turcja) pod koniec ub. r. znajdowało się o 25 proc. wszystkich europejskich centrów danych. Wówczas ok. 65 proc. energii elektrycznej w regionie pochodziło ze źródeł niskoemisyjnych, w tym odnawialnych, jądrowych i wodnych.

Moc polskich centrów danych

Według raportu moc polskich centrów danych mogłaby wzrosnąć do około 500 MW w 2030 r., a następnie do 1,2 GW - w 2034 r. Krajowy plan inwestycji w sieci wysokiego napięcia przewiduje możliwość obsługi takiej mocy do 2034 r. - wskazali autorzy publikacji. Zastrzegli przy tym, że realizacja takiego scenariusza będzie zależeć m.in. od terminowej rozbudowy sieci, rozwoju nowych niskoemisyjnych źródeł energii oraz rozwiązań ograniczających wpływ obiektów na otoczenie.

"Rozwój centrów danych wymaga odpowiedzialnego planowania przestrzennego i dialogu z mieszkańcami jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji" - wskazał, cytowany w informacji prasowej, partner w EY Polska Jarosław Wajer.

Zwrócił uwagę, że informacje od inwestorów o zużyciu energii i wody, sposobie chłodzenia, poziomie hałasu, czy wpływie na lokalną sieć, powinny być komunikowane w sposób porównywalny i możliwy do zweryfikowania.

Autorzy wskazali, że do rozwoju rynku centrów danych w Polsce, niezbędne jest kształcenie nowych kadr, rozwijanie umiejętności cyfrowych w firmach i administracji oraz wzmacnianie współpracy biznesu, nauki i sektora publicznego.

Stop Dirty Data Centers

Na początku listopada br. w 16 krajach Europy, w tym w Polsce, odbyły się protesty pod hasłem "Stop Dirty Data Centers" (z ang. "stop brudnym centrom danych"). Protestujący w Warszawie domagali się regulacji sektora centrów danych, wskazując na jego "niekontrolowany rozwój".

Zwracali uwagę na problemy z zapotrzebowaniem na wodę czy energię w miejscach, gdzie powstają tego typu projekty.

Zbierano także podpisy pod moratorium tj. czasowym wstrzymaniem rozpatrywania wniosków o wydanie pozwolenia na budowę lub rozbudowę bardzo dużych centów danych, czyli powyżej 10 MW. Raport "Sztuczna inteligencja a energetyka: wzajemna zależność" powstał na podstawie analiz EY, dostępnych badań i źródeł sektorowych.