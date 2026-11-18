Od słońca i odpadów do kaloryfera. Trzy rurociągi połączą nowe źródła ciepła z gliwicką siecią
W ramach budowy Parku Zielonej Energii powstaje układ trzech rurociągów technologicznych o średnicy DN600. Ich zadaniem będzie połączenie istniejącej infrastruktury Ciepłowni z nowymi źródłami ciepła, magazynem energii oraz blokiem wielopaliwowym — tworząc jeden, elastyczny system ciepłowniczy - informują w PEC Gliwice.
fot: PEC Gliwice
Trwa budowa Parku Zielonej Energii w Gliwicach
fot: PEC Gliwice
W ramach budowy Parku Zielonej Energii powstaje układ trzech rurociągów technologicznych o średnicy DN600. Ich zadaniem będzie połączenie istniejącej infrastruktury Ciepłowni z nowymi źródłami ciepła, magazynem energii oraz blokiem wielopaliwowym — tworząc jeden, elastyczny system ciepłowniczy - informują w PEC Gliwice.
Połączenie starego z nowym
W ramach inwestycji powstają trzy główne rurociągi o średnicy nominalnej DN600, czyli po 60 cm każdy. Będą one hydraulicznie łączyć obecny system ciepłowniczy z farmą kolektorów słonecznych, układem akumulacji ciepła oraz Blokiem Wielopaliwowym.
– Możemy wybudować nowoczesne źródła ciepła, zaawansowany magazyn ciepła czy instalację wykorzystującą słońce, ale dopiero ich odpowiednie połączenie z istniejącą infrastrukturą pozwoli w pełni wykorzystać potencjał całej inwestycji. Te trzy rurociągi będą więc czymś znacznie więcej niż drogą przepływu gorącej wody. Staną się jednym z elementów integrujących nowe technologie z miejskim systemem ciepłowniczym – wyjaśnia Adam Sosnowski, rzecznik prasowy PEC-Gliwice.
Dwa przewody zapewnią połączenia hydrauliczne między istniejącym układem pomp wody obiegowej a instalacją rozładowania akumulatora ciepła. Trzeci połączy układ akumulacji oraz Blok Wielopaliwowy z głównym rurociągiem wyprowadzającym moc cieplną z Ciepłowni, o średnicy DN700.
Ciepło wyprodukowane, aby wykorzystać je później
Kluczową funkcją nowego układu będzie współpraca z magazynem ciepła. Zapotrzebowanie na ciepło zmienia się w ciągu doby, zależy od temperatury, pory roku oraz zachowań odbiorców, a poszczególne źródła mają różne możliwości i momenty najbardziej efektywnej pracy.
W okresach mniejszego zapotrzebowania nadwyżki ciepła będą kierowane do magazynu, a w godzinach wzrostu potrzeb — ponownie wykorzystywane do zasilania systemu.
– Najprościej mówiąc, chcemy mieć możliwość korzystania z wyprodukowanego ciepła nie tylko w momencie jego powstawania, ale również wtedy, kiedy będzie najbardziej potrzebne. To istotna zmiana w sposobie zarządzania energią. Magazyn ciepła, odpowiednio połączony z pozostałymi instalacjami, pozwoli nam lepiej bilansować produkcję i zapotrzebowanie, a także bardziej racjonalnie wykorzystywać dostępne źródła – tłumaczy Adam Sosnowski.
Takie rozwiązanie ma ograniczać konieczność uruchamiania dodatkowych źródeł szczytowych, poprawiać efektywność wykorzystania paliw i przyczyniać się do redukcji emisji dwutlenku węgla.
Słońce, odpady i kogeneracja
Nowy układ rurociągów będzie również integrował Blok Wielopaliwowy z infrastrukturą PEC-Gliwice. Blok będzie wytwarzał jednocześnie energię elektryczną i ciepło w procesie wysokosprawnej kogeneracji, a wyprodukowane ciepło będzie mogło zasilać miejską sieć.
Równolegle powstaje farma kolektorów słonecznych, wykorzystująca promieniowanie słoneczne do produkcji ciepła. W połączeniu z magazynem energii i istniejącymi źródłami ciepła ma to umożliwić bardziej elastyczne zarządzanie całym systemem.
– Przyszłość ciepłownictwa nie polega na zastąpieniu jednego źródła innym i uznaniu transformacji za zakończoną. Chodzi o stworzenie systemu, w którym różne technologie wzajemnie się uzupełniają. Energia słoneczna, wysokosprawna kogeneracja, magazynowanie ciepła i istniejąca infrastruktura muszą współpracować. Dzięki temu będziemy mogli lepiej wykorzystywać dostępne zasoby i stopniowo ograniczać zależność gliwickiego ciepłownictwa wyłącznie od paliw kopalnych – podkreśla rzecznik PEC-Gliwice.
Bezpieczeństwo w detalach
Przewody DN600 zostaną poprowadzone na galerii rurociągowej, z zastosowaniem specjalnie dobranych podpór i konstrukcji wsporczych. Projekt uwzględnia także rozszerzalność cieplną — zmiany temperatury powodują wydłużanie i skracanie rurociągów, dlatego przewidziano podpory stałe, przesuwne oraz elementy kompensacyjne.
Ważną rolę odegrają zawory kulowe KHI firmy KLINGER, umożliwiające odłączanie poszczególnych odcinków instalacji podczas prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych. System uzupełnią układy odpowietrzania i odwodnienia oraz obejścia armatury głównej, tzw. by-passy, które mają stopniowo wyrównywać ciśnienie przed otwarciem zamkniętej armatury.
Automatyka pod kontrolą
Integracja instalacji obejmie również rozbudowany system automatyki i sterowania. Docelowo układ ma pracować automatycznie, wykorzystując programowalne sterowniki przemysłowe PLC, które na podstawie pomiarów temperatury, ciśnienia i innych parametrów będą dostosowywały pracę urządzeń do aktualnych warunków.
Początkowo instalacje będą wyposażone we własne sterowniki PLC i panele operatorskie HMI. System będzie jednak przygotowany do przyszłej integracji z nadrzędnym systemem sterowania DCS, którego uruchomienie zaplanowano w trzecim etapie inwestycji, realizowanym przez Mostostal Zabrze.
– Nowoczesne ciepłownictwo to także ogromna ilość danych, pomiarów i procesów, które trzeba odpowiednio koordynować. Automatyzacja pozwoli na bieżąco reagować na zmieniające się warunki pracy i skuteczniej zarządzać przepływami. Z punktu widzenia odbiorcy najważniejszy jest jednak efekt: stabilne i bezpieczne dostawy ciepła – zaznacza Adam Sosnowski.
Kolejny etap transformacji
Park Zielonej Energii to jedna z najważniejszych inwestycji związanych z transformacją gliwickiego systemu ciepłowniczego. Obok bloku wielopaliwowego, farmy kolektorów słonecznych i magazynu ciepła, kluczowe znaczenie ma infrastruktura umożliwiająca współpracę wszystkich tych elementów.
– Transformacja energetyczna to nie tylko wielkie konstrukcje, nowe kotły czy spektakularne technologie. To również setki rozwiązań inżynierskich, które muszą ze sobą współpracować. Każdy rurociąg, każda pompa, zawór i układ sterowania mają swoje miejsce w tej układance. Budujemy Park Zielonej Energii po to, by gliwickie ciepłownictwo było bardziej nowoczesne, efektywne i przygotowane na wyzwania kolejnych dekad – podsumowuje Adam Sosnowski, rzecznik prasowy PEC-Gliwice.
Trzy rurociągi DN600 mają stać się technologicznym łącznikiem między obecną ciepłownią a nowymi instalacjami Parku Zielonej Energii — elementem, który pozwoli wykorzystywać ciepło z różnych źródeł tam, gdzie i kiedy będzie go najbardziej potrzebować miasto.