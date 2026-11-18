W ramach budowy Parku Zielonej Energii powstaje układ trzech rurociągów technologicznych o średnicy DN600. Ich zadaniem będzie połączenie istniejącej infrastruktury Ciepłowni z nowymi źródłami ciepła, magazynem energii oraz blokiem wielopaliwowym — tworząc jeden, elastyczny system ciepłowniczy - informują w PEC Gliwice.

W ramach budowy Parku Zielonej Energii powstaje układ trzech rurociągów technologicznych o średnicy DN600. Ich zadaniem będzie połączenie istniejącej infrastruktury Ciepłowni z nowymi źródłami ciepła, magazynem energii oraz blokiem wielopaliwowym — tworząc jeden, elastyczny system ciepłowniczy - informują w PEC Gliwice.

Połączenie starego z nowym

W ramach inwestycji powstają trzy główne rurociągi o średnicy nominalnej DN600, czyli po 60 cm każdy. Będą one hydraulicznie łączyć obecny system ciepłowniczy z farmą kolektorów słonecznych, układem akumulacji ciepła oraz Blokiem Wielopaliwowym.

– Możemy wybudować nowoczesne źródła ciepła, zaawansowany magazyn ciepła czy instalację wykorzystującą słońce, ale dopiero ich odpowiednie połączenie z istniejącą infrastrukturą pozwoli w pełni wykorzystać potencjał całej inwestycji. Te trzy rurociągi będą więc czymś znacznie więcej niż drogą przepływu gorącej wody. Staną się jednym z elementów integrujących nowe technologie z miejskim systemem ciepłowniczym – wyjaśnia Adam Sosnowski, rzecznik prasowy PEC-Gliwice.

Dwa przewody zapewnią połączenia hydrauliczne między istniejącym układem pomp wody obiegowej a instalacją rozładowania akumulatora ciepła. Trzeci połączy układ akumulacji oraz Blok Wielopaliwowy z głównym rurociągiem wyprowadzającym moc cieplną z Ciepłowni, o średnicy DN700.

Ciepło wyprodukowane, aby wykorzystać je później

Kluczową funkcją nowego układu będzie współpraca z magazynem ciepła. Zapotrzebowanie na ciepło zmienia się w ciągu doby, zależy od temperatury, pory roku oraz zachowań odbiorców, a poszczególne źródła mają różne możliwości i momenty najbardziej efektywnej pracy.

W okresach mniejszego zapotrzebowania nadwyżki ciepła będą kierowane do magazynu, a w godzinach wzrostu potrzeb — ponownie wykorzystywane do zasilania systemu.

– Najprościej mówiąc, chcemy mieć możliwość korzystania z wyprodukowanego ciepła nie tylko w momencie jego powstawania, ale również wtedy, kiedy będzie najbardziej potrzebne. To istotna zmiana w sposobie zarządzania energią. Magazyn ciepła, odpowiednio połączony z pozostałymi instalacjami, pozwoli nam lepiej bilansować produkcję i zapotrzebowanie, a także bardziej racjonalnie wykorzystywać dostępne źródła – tłumaczy Adam Sosnowski.

Takie rozwiązanie ma ograniczać konieczność uruchamiania dodatkowych źródeł szczytowych, poprawiać efektywność wykorzystania paliw i przyczyniać się do redukcji emisji dwutlenku węgla.

Słońce, odpady i kogeneracja

Nowy układ rurociągów będzie również integrował Blok Wielopaliwowy z infrastrukturą PEC-Gliwice. Blok będzie wytwarzał jednocześnie energię elektryczną i ciepło w procesie wysokosprawnej kogeneracji, a wyprodukowane ciepło będzie mogło zasilać miejską sieć.

Równolegle powstaje farma kolektorów słonecznych, wykorzystująca promieniowanie słoneczne do produkcji ciepła. W połączeniu z magazynem energii i istniejącymi źródłami ciepła ma to umożliwić bardziej elastyczne zarządzanie całym systemem.

– Przyszłość ciepłownictwa nie polega na zastąpieniu jednego źródła innym i uznaniu transformacji za zakończoną. Chodzi o stworzenie systemu, w którym różne technologie wzajemnie się uzupełniają. Energia słoneczna, wysokosprawna kogeneracja, magazynowanie ciepła i istniejąca infrastruktura muszą współpracować. Dzięki temu będziemy mogli lepiej wykorzystywać dostępne zasoby i stopniowo ograniczać zależność gliwickiego ciepłownictwa wyłącznie od paliw kopalnych – podkreśla rzecznik PEC-Gliwice.

Bezpieczeństwo w detalach

Przewody DN600 zostaną poprowadzone na galerii rurociągowej, z zastosowaniem specjalnie dobranych podpór i konstrukcji wsporczych. Projekt uwzględnia także rozszerzalność cieplną — zmiany temperatury powodują wydłużanie i skracanie rurociągów, dlatego przewidziano podpory stałe, przesuwne oraz elementy kompensacyjne.

Ważną rolę odegrają zawory kulowe KHI firmy KLINGER, umożliwiające odłączanie poszczególnych odcinków instalacji podczas prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych. System uzupełnią układy odpowietrzania i odwodnienia oraz obejścia armatury głównej, tzw. by-passy, które mają stopniowo wyrównywać ciśnienie przed otwarciem zamkniętej armatury.