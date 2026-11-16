Katowice przedstawiły projekt budżetu na rok 2027

Od kilkunastu tygodni trwały prace nad najważniejszymi dokumentami finansowymi Katowic – projektem Budżetu Miasta na 2027 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027-2050. W terminie ustawowym zostały one przekazane Radzie Miasta Katowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Przez najbliższe tygodnie będzie trwała dyskusja nad tymi dokumentami, tak by podczas grudniowej sesji Rada Miasta Katowice mogła przyjąć stosowne uchwały.

Od kilkunastu tygodni trwały prace nad najważniejszymi dokumentami finansowymi Katowic – projektem Budżetu Miasta na 2027 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027-2050. W terminie ustawowym zostały one przekazane Radzie Miasta Katowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Przez najbliższe tygodnie będzie trwała dyskusja nad tymi dokumentami, tak by podczas grudniowej sesji Rada Miasta Katowice mogła przyjąć stosowne uchwały.

- Rok 2027 będzie rokiem kontynuacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Flagową inwestycją w tym zakresie jest niewątpliwie budowa Shaft K, a więc realizacja Dzielnicy Nowych Technologii. W 2027 r. planujemy wydatkować na ten cel 254 mln zł. Do tego dojdzie realizacja wielu projektów, które również mają zapewnione dofinansowanie z funduszy unijnych. Tu, oprócz finalizacji projektu Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki należy wyróżnić ważne inwestycje transportowe. W 2027 rozpocznie się budowa węzłów przesiadkowych „św. Jana” oraz „Kostuchna” – ten drugi jest związany z wyczekiwaną od lat realizacją „tramwaju na południe”. Do tego rozpocznie się projektowanie węzła „Podlesie”. Projekty te to inwestycje w zrównoważony transport oraz wyższą jakość życia Katowiczanek i Katowiczan - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Każdą złotówkę przed wydaniem oglądamy dwa razy, jednak dla nas jako miasta priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości życia mieszkankom i mieszkańcom Katowic. W tym pomaga realizacja zadań z budżetu obywatelskiego, zielonego budżetu czy dofinansowanie inicjatyw lokalnych. W projekcie budżetu na oświatę i opiekę wychowawczą zaplanowaliśmy ponad 1,48 mld zł, w tym na inwestycje w infrastrukturę szkolną ponad 88 mln zł, na gospodarkę odpadami i ochronę środowiska prawie 346 mln zł a na pomoc i politykę społeczną oraz wsparcie rodzin przeszło 403 mln zł – dodaje prezydent.

Na rok 2027 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 4,02 mld zł, w tym dochody bieżące przekroczą 3,6 mld zł.

- W drugim roku obowiązywania nowych przepisów w dalszym ciągu odnotowujemy zwiększenie potencjału dochodowego Katowic - wzrosną dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, w odniesieniu do 2026 roku o prawie 160 mln zł, jednocześnie zmniejszono poziom subwencji ogólnej o prawie 14 mln zł oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone o ponad 12 mln zł – zaznacza Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice. - Projekt uchwały budżetowej na 2027 rok zakłada łączne wydatki na rekordowym poziomie ponad 4,41 mld zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3,5 mld zł, tj. o 3,5% powyżej przewidywanego wykonania za 2026 rok. Poziom wydatków bieżących w dużej mierze decyduje o jakości życia w mieście, ważne jest jednak zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta – dodaje.

Wśród wydatków, jak co roku największa część trafia na oświatę. Na rok 2027 zaplanowano na ten cel 1,48 mld zł. Znaczącą pozycją w budżecie stanowią również transport i łączność (539 mln zł) i gospodarka mieszkaniowa (333 mln zł), wydatki na pomoc społeczną, politykę senioralną oraz pomoc dla rodziny (403 mln zł), jak również koszty finansowania kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej (łącznie 368 mln zł). Obecnie dużym wyzwaniem jest również obsługa długu – tu zaplanowano wydatki na poziomie 84 mln zł.

W projekcie budżetu na 2027 rok na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie ponad 870 mln zł, co stanowić będzie 20% wydatków miasta. Dzięki tym środkom planowana jest kontynuacja działań m.in. wynikających z realizacji umowy prezydenta Marcina Krupy z mieszkańcami Katowic, w tym przykładowo w zakresie zielonych inwestycji – zielony budżet, węzły przesiadkowe, modernizacja przestrzeni rekreacyjnych, intensyfikacja działań w obszarze efektywności energetycznej – kolejne termomodernizacje, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Realizowane będą działania mające na celu rozwój infrastruktury komunikacyjnej – kolejne odcinki dróg rowerowych, budowa tramwaju na południe, ale też przebudowa układów drogowych w mieście oraz budowa Centrum Himalaizmu.

- W projekcie budżetu na 2027 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 74 mln zł – która stanowić będzie 2% dochodów bieżących. To szczególnie istotne, biorąc pod uwagę zamiary dalszego pozyskiwania środków zwrotnych i tym samym utrzymywania wiarygodności kredytowej Miasta - mówi Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice i dodaje, że wynik budżetu ogółem to planowany deficyt na poziomie 388 mln zł, co stanowić będzie blisko 9% wydatków ogółem budżetu.

Warto przypomnieć, że miasto poddawane jest corocznej ocenie wiarygodności finansowej przez firmę ratingową. Komitet ratingowy Agencji Fitch Ratings 21 października 2026 r. podtrzymał międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+”. Jednocześnie Fitch potwierdził dla Miasta długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(Pol)”. Perspektywa ratingów jest negatywna.

W dalszym ciągu wyzwaniem dla polityki budżetowej Katowic w kolejnych latach będzie budowanie i utrzymanie dodatniego wyniku operacyjnego. Nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjał Miasta, określa jakie są możliwości generowania środków własnych na inwestycje oraz spłatę zaciągniętego długu, jak również wyznacza możliwości Miasta do dalszego zwiększania zadłużenia.