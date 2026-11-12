Czeladź pozyskała ponad 18 milionów złotych z unijnej puli na rewitalizację kopalnianej ciepłowni. Powstanie tam Zagłębiowskie Centrum Wspinaczkowe. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.

Czeladź pozyskała ponad 18 milionów złotych z unijnej puli na rewitalizację kopalnianej ciepłowni. Powstanie tam Zagłębiowskie Centrum Wspinaczkowe. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.

O tym, że kolejnym rewitalizowanym obiektem po kopalni Saturn będzie ciepłownia, była mowa już dawno. Inwestycja nabierze wreszcie kształtów, gdyż Czeladź pozyskała 18 mln 360 tysięcy 156 złotych unijnych środków na jej rewitalizację.

6 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste przekazanie czeku. Symboliczny czek na ponad 18 milionów złotych z rąk członka zarządu województwa śląskiego Waldemara Bojaruna odebrali Zbigniew Szaleniec oraz Dobromir Bujak, prezes klubu sportowego Skarpa Bytom.

Wśród tych podmiotów które uzyskały dofinansowanie znalazł się Klub Sportowy Skarpa Bytom, który przy współpracy z miastem, złożył do konkursu projekt rewitalizacji ciepłowni byłej kopalni Saturn i utworzenie w nim Zagłębiowskiego Centrum Wspinaczkowego – napisał Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi na swoim facebookowym profilu. - Wniosek przygotowany przy współpracy z naszym miastem przez Klub Sportowy Skarpa Bytom uzyskał wysokie notowania i znalazł się wśród 17 innych, które zostały wyróżnione unijnym dofinansowaniem – dodał.

Klub Sportowy Skarpa nie tylko będzie realizował to zadanie, które łącznie ma kosztować ponad 31 mln zł, ale po wybudowaniu, będzie operatorem prowadzącym centrum.

Pomysłodawcy zapowiadają, że w tym miejscu powstanie największa atrakcja wspinaczkowa w regionie.

- Będzie to obiekt dedykowany wspinaniu boulderingowemu, ale amatorzy wspinania na czas też znajdą tam swoje miejsce. Planujemy rozpocząć tę inwestycję jeszcze w tym roku, a zakończyć ją w połowie 2029 roku - powiedział Dobromir Bujak, prezes klubu sportowego Skarpa Bytom.

Klub Sportowy Skarpa od wielu miesięcy, dzierżawiąc ciepłownię, przygotowywał się do rozpoczęcia jej rewitalizacji i przekształcenia na Zagłębiowskie Centrum Wspinaczkowe.

Najwyższa w Polsce ścianka wspinaczkowa, działająca na obiektach pokopalnianych, znajduje się w Nowej Rudzie, w powiecie kłodzkim. Ścianka ma 58,8 m wysokości, powstała na terenie kopalni, która działała tam do 2000 roku. Dziś jest największą atrakcją turystyczną miejscowości i przyciąga miłośników wspinaczki z całej Polski.

Znana jest również ścianka wspinaczkowa Poziom 450 w Sosnowcu. Powstała na terenie byłej kopalni Sosnowiec, ma 13 m wysokości, 50 stanowisk, ponad 150 dróg wspinaczkowych.

„Największe centrum wspinaczkowe w Polsce powstałe w postindustrialnych przestrzeniach po byłej KWK Rozbark” – tak reklamuje się z kolei ścianka w Bytomiu, która ma 22 metry wysokości.