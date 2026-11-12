Katowice chcą przejąć dawny dworzec w Dąbrówce Małej

Miasto Katowice przygotowuje się do przejęcia budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej przy Al. Niepodległości 2. Spółka PKP poinformowała o gotowości wydania nieruchomości miastu. To ważny krok w kierunku realizacji planów przekształcenia zabytkowego obiektu w miejsce spotkań, edukacji i aktywności kulturalnej mieszkańców.

Miasto Katowice przygotowuje się do przejęcia budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej przy Al. Niepodległości 2. Spółka PKP poinformowała o gotowości wydania nieruchomości miastu. To ważny krok w kierunku realizacji planów przekształcenia zabytkowego obiektu w miejsce spotkań, edukacji i aktywności kulturalnej mieszkańców.

– Chcemy nadać historycznemu dworcowi nową rolę w życiu lokalnej społeczności. Planujemy stworzyć przestrzeń, która będzie służyła mieszkańcom Dąbrówki Małej, sprzyjała integracji i odpowiadała na potrzeby różnych grup społecznych - to główne założenie projektu pod nazwą „Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała”. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie unijne dla tej inwestycji. Obecnie jest on w trakcie procedowania. PKP zgłosiły gotowość do wydania obiektu. To ważny moment dla mieszkańców Dąbrówki Małej, którzy w trakcie konsultacji społecznych podkreślali, że brakuje im miejsca spotkań i integracji. Przejęcie budynku dawnego dworca to pierwszy krok do tego, by takie miejsce stworzyć – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Budynek dawnego dworca kolejowego Katowice Dąbrówka Mała powstał w latach 90. XIX wieku. Obiekt reprezentuje styl historyzmu i został ujęty w gminnej ewidencji zabytków. W 2019 roku wpisano go również do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Historia przejmowania nieruchomości przez miasto sięga 2021 roku, kiedy Katowice nieodpłatnie nabyły z mocy prawa własność działek, na których znajduje się budynek. Sprawa była następnie przedmiotem postępowań związanych z zaskarżeniem decyzji wojewody przez PKP. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zostało umorzone 22 października 2026 r. w związku z uzyskaniem zgody na wydanie budynku. 26 października 2026 r. PKP poinformowały o gotowości przekazania obiektu miastu.

„Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała”

Przejęcie zabytkowego budynku to pierwszy krok do zrealizowania inwestycji, która zakłada adaptację zabytkowego dworca do pełnienia funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Przestrzeń będzie służyła organizacji spotkań społecznych, warsztatów tematycznych, zajęć artystycznych, edukacyjnych i językowych. Planowane są również pokazy filmowe, wydarzenia muzyczne, wernisaże, spotkania autorskie oraz spotkania dla seniorów.

Projekt przewiduje przywrócenie oryginalnego wyglądu zabytkowego budynku, wykonanie szklanej nadbudowy nad jednym z segmentów oraz dobudowę części technicznej. Zaplanowano również termomodernizację budynku i zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż paneli fotowoltaicznych.

Plany zakładają także rewitalizację otoczenia obiektu. W ramach zagospodarowania terenu mają powstać zielona przestrzeń rekreacyjna i miejsca parkingowe. Zabytkowa fasada zostanie dodatkowo podkreślona za pomocą specjalnie zaprojektowanego oświetlenia iluminacyjnego. Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.

Miasto złożyło już wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027. Obecnie wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Pozyskanie wsparcia będzie jednym z istotnych czynników warunkujących realizację przedsięwzięcia.





