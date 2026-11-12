Transformacja od A do Z

Katowice chcą przejąć dawny dworzec w Dąbrówce Małej

Miasto Katowice przygotowuje się do przejęcia budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej przy Al. Niepodległości 2. Spółka PKP poinformowała o gotowości wydania nieruchomości miastu. To ważny krok w kierunku realizacji planów przekształcenia zabytkowego obiektu w miejsce spotkań, edukacji i aktywności kulturalnej mieszkańców.

Monika Krezel

Monika Krężel

12 listopada 2026, 16:20
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Katowice/D. Michalski

Dworzec w Dąbrówce Małej

fot: UM Katowice/D. Michalski

Miasto Katowice przygotowuje się do przejęcia budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej przy Al. Niepodległości 2. Spółka PKP poinformowała o gotowości wydania nieruchomości miastu. To ważny krok w kierunku realizacji planów przekształcenia zabytkowego obiektu w miejsce spotkań, edukacji i aktywności kulturalnej mieszkańców.

– Chcemy nadać historycznemu dworcowi nową rolę w życiu lokalnej społeczności. Planujemy stworzyć przestrzeń, która będzie służyła mieszkańcom Dąbrówki Małej, sprzyjała integracji i odpowiadała na potrzeby różnych grup społecznych - to główne założenie projektu pod nazwą „Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała”. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie unijne dla tej inwestycji. Obecnie jest on w trakcie procedowania. PKP zgłosiły gotowość do wydania obiektu. To ważny moment dla mieszkańców Dąbrówki Małej, którzy w trakcie konsultacji społecznych podkreślali, że brakuje im miejsca spotkań i integracji. Przejęcie budynku dawnego dworca to pierwszy krok do tego, by takie miejsce stworzyć – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Budynek dawnego dworca kolejowego Katowice Dąbrówka Mała powstał w latach 90. XIX wieku. Obiekt reprezentuje styl historyzmu i został ujęty w gminnej ewidencji zabytków. W 2019 roku wpisano go również do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Historia przejmowania nieruchomości przez miasto sięga 2021 roku, kiedy Katowice nieodpłatnie nabyły z mocy prawa własność działek, na których znajduje się budynek. Sprawa była następnie przedmiotem postępowań związanych z zaskarżeniem decyzji wojewody przez PKP. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zostało umorzone 22 października 2026 r. w związku z uzyskaniem zgody na wydanie budynku. 26 października 2026 r. PKP poinformowały o gotowości przekazania obiektu miastu.

„Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała”

Przejęcie zabytkowego budynku to pierwszy krok do zrealizowania inwestycji, która zakłada adaptację zabytkowego dworca do pełnienia funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. 

Przestrzeń będzie służyła organizacji spotkań społecznych, warsztatów tematycznych, zajęć artystycznych, edukacyjnych i językowych. Planowane są również pokazy filmowe, wydarzenia muzyczne, wernisaże, spotkania autorskie oraz spotkania dla seniorów.

Projekt przewiduje przywrócenie oryginalnego wyglądu zabytkowego budynku, wykonanie szklanej nadbudowy nad jednym z segmentów oraz dobudowę części technicznej. Zaplanowano również termomodernizację budynku i zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż paneli fotowoltaicznych.

Plany zakładają także rewitalizację otoczenia obiektu. W ramach zagospodarowania terenu mają powstać zielona przestrzeń rekreacyjna i miejsca parkingowe. Zabytkowa fasada zostanie dodatkowo podkreślona za pomocą specjalnie zaprojektowanego oświetlenia iluminacyjnego. Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.

Miasto złożyło już wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027. Obecnie wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Pozyskanie wsparcia będzie jednym z istotnych czynników warunkujących realizację przedsięwzięcia. 



 

Powiązane tematy:

dworzec pkp dąbrówka mała rewitalizacja

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorządowy transformator

Jeszcze w tym roku ruszą prace w ciepłowni kopalni Saturn. Będzie tam ścianka wspinaczkowa

Czeladź pozyskała ponad 18 milionów złotych z unijnej puli na rewitalizację kopalnianej ciepłowni. Powstanie tam Zagłębiowskie Centrum Wspinaczkowe. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.

Samorządowy transformator

W Katowice Airport w październiku br. ponad 650 tys. pasażerów

Ponad 650 tys. pasażerów obsłużyło w październiku 2026 r. katowickie lotnisko. Był to najlepszy październik w historii tego portu - wynika z informacji służb prasowych Katowice Airport.

Zielony Śląsk 2030

Wawel dla zdrowia. Rusza kolejna edycja akcji krwiodawstwa

Blisko 1800 litrów krwi zebrano dotychczas podczas akcji honorowego krwiodawstwa na wawelskim wzgórzu. Dziś Zamek Królewski na Wawelu i TAURON już po raz siódmy zapraszają do wspólnego pomagania. Mobilny punkt krwiodawstwa stanie na zamkowym dziedzińcu w ramach tegorocznej edycji prozdrowotnej inicjatywy „Sztuka to zdrowie. Dostępność Wawelu z TAURONEM”

Artykuł sponsorowany

Bilet na pociąg o połowę taniej. Koleje Śląskie z ofertą na 11 listopada

Pierwszy bilet w regularnej cenie, każdy kolejny o połowę taniej i podróże bez ograniczeń. W nadchodzące Święto Niepodległości, 11 listopada, Koleje Śląskie zachęcają do wspólnych podróży. Przedsprzedaż biletów już trwa.