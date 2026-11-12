W Katowice Airport w październiku br. ponad 650 tys. pasażerów

Ponad 650 tys. pasażerów obsłużyło w październiku 2026 r. katowickie lotnisko. Był to najlepszy październik w historii tego portu - wynika z informacji służb prasowych Katowice Airport.

Ponad 650 tys. pasażerów obsłużyło w październiku 2026 r. katowickie lotnisko. Był to najlepszy październik w historii tego portu - wynika z informacji służb prasowych Katowice Airport.

Zgodnie z nimi w październiku w ruchu ogółem odnotowano 651,9 tys. pasażerów, o 9,2 tys. osób więcej rdr. Wzrost osiągnięto w segmencie połączeń regularnych, jak i czarterowych.

Z połączeń regularnych skorzystało 336,5 tys. osób, o 10,5 tys. pasażerów więcej, niż w październiku 2025 r., a z czarterów 313,4 tys., o ponad 1 tys. więcej. Katowickie lotnisko należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce.

W 2025 r. z jego siatki połączeń skorzystała rekordowa dotąd liczba 7,3 mln pasażerów.

Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo.