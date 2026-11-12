Wawel dla zdrowia. Rusza kolejna edycja akcji krwiodawstwa

Blisko 1800 litrów krwi zebrano dotychczas podczas akcji honorowego krwiodawstwa na wawelskim wzgórzu. Dziś Zamek Królewski na Wawelu i TAURON już po raz siódmy zapraszają do wspólnego pomagania. Mobilny punkt krwiodawstwa stanie na zamkowym dziedzińcu w ramach tegorocznej edycji prozdrowotnej inicjatywy „Sztuka to zdrowie. Dostępność Wawelu z TAURONEM”

Blisko 1800 litrów krwi zebrano dotychczas podczas akcji honorowego krwiodawstwa na wawelskim wzgórzu. Dziś Zamek Królewski na Wawelu i TAURON już po raz siódmy zapraszają do wspólnego pomagania. Mobilny punkt krwiodawstwa stanie na zamkowym dziedzińcu w ramach tegorocznej edycji prozdrowotnej inicjatywy „Sztuka to zdrowie. Dostępność Wawelu z TAURONEM”

Dziś na zamkowym dziedzińcu będzie można oddać krew dla potrzebujących. Mobilny punkt poboru będzie dostępny od godziny 9.00 do 14.00. Jak co roku krew można oddać również w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie. Do udziału w akcji zaprasza TAURON tam od 9 do 13 listopada.

Dla wszystkich krwiodawców TAURON przygotował upominki oraz strefę odpoczynku. Warto również pamiętać, że osobom oddającym krew przysługują dwa dni zwolnienia od pracy tj. w dniu donacji oraz w dniu następnym.

Kolejne edycja akcji prozdrowotnej

Akcja krwiodawstwa na Wawelu jest jednym z elementów programu „Sztuka to zdrowie. Dostępność Wawelu z TAURONEM”.

Celem programu jest ułatwianie dostępu do kultury różnym grupom odbiorców. W ramach tego projektu na Wawelu odbywają się spotkania dla dzieci i młodzieży, m.in. z niepełnosprawnością intelektualną. Na zajęcia z terapii poprzez sztukę zapraszani są też seniorzy, a osoby z nadwrażliwością na bodźce mogą zwiedzać Wawel w tzw. godzinach ciszy.

Więcej informacji na temat wydarzeń na stronie www.wawel.krakow.pl