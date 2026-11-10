Pierwszy bilet w regularnej cenie, każdy kolejny o połowę taniej i podróże bez ograniczeń. W nadchodzące Święto Niepodległości, 11 listopada, Koleje Śląskie zachęcają do wspólnych podróży. Przedsprzedaż biletów już trwa.

Pierwszy bilet w regularnej cenie, każdy kolejny o połowę taniej i podróże bez ograniczeń. W nadchodzące Święto Niepodległości, 11 listopada, Koleje Śląskie zachęcają do wspólnych podróży. Przedsprzedaż biletów już trwa.

W najbliższą środę, 11 listopada, przypada ustawowy dzień wolny od pracy. Niektórzy zdecydują się na przedłużenie weekendu, wielu ruszy na jednodniową wycieczkę. Koleje Śląskie wychodzą naprzeciw potrzebom podróżnych i proponują ofertę Solo Plus. To promocja, która jest dostępna wyłącznie kilka dni w roku.

W grupie taniej

Oferta została przygotowana z myślą o osobach podróżujących wspólnie z bliskimi czy znajomymi. Żeby było taniej wystarczy dwójka pasażerów, maksimum to sześć osób. – Pierwsza osoba kupuje imienny bilet sieciowy z oferty „Solo Plus” w regularnej cenie 46 zł, a każda kolejna, maksymalnie pięć, może kupić swój bilet o połowę taniej – za 23 zł – tłumaczy Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Podróż bez ograniczeń

Bilet sieciowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi pociągami Kolei Śląskich. W dniu 11 listopada na podstawie takiego biletu będzie można podróżować przez cały dzień na wszystkich liniach obsługiwanych przez regionalnego przewoźnika. Wyjątkiem jest transgraniczny odcinek Chałupki – Bohumin.

Oferta dostępna jest wyłącznie w aplikacji mobilnej Kaeśka oraz w sklepie internetowym Kolei Śląskich na stronie www.kolejeslaskie.pl.