Czy wyrobiska po zakończonym wydobyciu węgla brunatnego mogą stać się ogromnymi magazynami ciepła, wspierającymi w przyszłości lokalne systemy ciepłownicze? Na to pytanie szukają odpowiedzi naukowcy i eksperci z ośmiu instytucji z Polski, Niemiec i Francji w ramach międzynarodowego projektu badawczego TRIDENT. W przedsięwzięciu uczestniczy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK), a jednym z kluczowych obszarów badań będą wyrobiska Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów – Pole Bełchatów i Pole Szczerców.

Czy wyrobiska po zakończonym wydobyciu węgla brunatnego mogą stać się ogromnymi magazynami ciepła, wspierającymi w przyszłości lokalne systemy ciepłownicze? Na to pytanie szukają odpowiedzi naukowcy i eksperci z ośmiu instytucji z Polski, Niemiec i Francji w ramach międzynarodowego projektu badawczego TRIDENT. W przedsięwzięciu uczestniczy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK), a jednym z kluczowych obszarów badań będą wyrobiska Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów – Pole Bełchatów i Pole Szczerców.

Transformacja to także nowe życie terenów pokopalnianych

Transformacja energetyczna nie oznacza jedynie odchodzenia od węgla i rozwoju nowych źródeł energii. To również poszukiwanie sposobów na wykorzystanie infrastruktury, która przez dziesięciolecia służyła przemysłowi wydobywczemu. Tereny pokopalniane, dotychczas kojarzone przede wszystkim z eksploatacją surowców, mogą w przyszłości zyskać zupełnie nowe znaczenie. Jednym z rozważanych kierunków ich zagospodarowania jest magazynowanie energii cieplnej na dużą skalę.

Taką możliwość zbadają uczestnicy projektu TRIDENT „Magazynowanie energii cieplnej w wyrobiskach odkrywkowych dla transformacji obszarów systemów ciepłowniczych". Przedsięwzięcie, dofinansowywane ze środków europejskiego Funduszu Badawczego Węgla i Stali, ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy odkrywki węgla brunatnego po ich eksploatacji mogą pełnić funkcję wielkoskalowych, sezonowych magazynów ciepła.

Idea projektu – ciepło z lata na zimę

Pomysł opiera się na stosunkowo prostej zasadzie: ciepło, którego w danym momencie nie potrzebujemy, można zmagazynować i wykorzystać wtedy, gdy zapotrzebowanie na nie wzrośnie. W praktyce oznaczałoby to możliwość gromadzenia nadwyżek energii – na przykład pochodzącej z instalacji odnawialnych lub procesów przemysłowych – w odpowiednio przygotowanych zbiornikach wodnych zlokalizowanych w dawnych wyrobiskach górniczych.

Latem, kiedy zapotrzebowanie na ogrzewanie bywa mniejsze, zbiorniki mogłyby przyjmować nadwyżki ciepła. Zimą zgromadzona energia mogłaby trafiać do sieci ciepłowniczych i służyć ogrzewaniu budynków. Rozwiązanie pozwoliłoby lepiej wykorzystywać dostępne zasoby, ograniczać straty energii i zwiększać elastyczność systemów ciepłowniczych.

Koncepcja magazynowania energii cieplnej w wyrobiskach odkrywkowych, określana jako PTES (Pit Thermal Energy Storage), jest już testowana i wykorzystywana w mniejszej skali. Doświadczenia z niemieckich instalacji w Meldorf i Bracht oraz laboratorium badawczego w Rechlin stanowią punkt wyjścia do dalszych prac. TRIDENT ma sprawdzić, czy podobne rozwiązania można zastosować w znacznie większych obiektach – takich jak wyrobiska odkrywkowe w Bełchatowie, tworzące największy kompleks odkrywkowy w Europie.

Rola PGE GiEK S.A. w projekcie

W międzynarodowym konsorcjum ważną rolę odgrywa PGE GiEK S.A., a bezpośrednio w realizację przedsięwzięcia zaangażowana będzie Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Rola spółki polegać będzie na dostarczeniu danych oraz specjalistycznej wiedzy niezbędnej do oceny możliwości wykorzystania wyrobisk jako magazynów energii. Chodzi między innymi o informacje dotyczące budowy geologicznej terenu, warunków hydrogeologicznych, geometrii odkrywek oraz lokalnego ukształtowania powierzchni.

– Unikalna wiedza i doświadczenie gromadzone przez dziesięciolecia prowadzenia działalności górniczej w Kopalni Bełchatów mogą posłużyć do opracowania rozwiązań, które pozwolą nadać terenom pokopalnianym nowe funkcje – mówi Wiktor Płóciennik, wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGE GiEK S.A.

Udział spółki w projekcie wpisuje się w szerszy proces transformacji regionu bełchatowskiego. Pokazuje jednocześnie, że doświadczenie i potencjał infrastrukturalny przemysłu wydobywczego mogą być przydatne także w energetyce przyszłości.

Konsorcjum ośmiu partnerów z trzech krajów

TRIDENT łączy kompetencje ośmiu partnerów z trzech europejskich państw. Liderem konsorcjum jest niemieckie centrum badawcze GFZ Helmholtz Centre for Geosciences w Poczdamie. W przedsięwzięciu uczestniczą również niemieckie przedsiębiorstwa Solmax Geosynthetics GmbH AG i Ramboll Group, a także polskie instytucje naukowe: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Stronę polską reprezentują ponadto dwie spółki Grupy PGE: PGE GiEK S.A. oraz PGE Energia Ciepła. Ósmym partnerem jest francuski instytut Ineris, specjalizujący się w zagadnieniach środowiskowych i ocenie ryzyka przemysłowego.

Połączenie wiedzy naukowców, projektantów i praktyków branży energetycznej ma umożliwić kompleksowe spojrzenie na możliwości wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych. Badania nie ograniczą się do zagadnień technicznych – równie ważne będą aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Oficjalna inauguracja w Poczdamie

Projekt TRIDENT został oficjalnie zainaugurowany podczas spotkania Kick-Off Meeting, które odbyło się 15 października 2026 r. w siedzibie lidera konsorcjum, GFZ Helmholtz Centre for Geosciences w Poczdamie. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu z Polski, Niemiec i Francji, a także reprezentanci Komisji Europejskiej. Podczas spotkania omówiono cele, harmonogram i zasady realizacji przedsięwzięcia oraz przedstawiono potencjał terenów kompleksu Bełchatów.

– Rozpoczęcie projektu TRIDENT jest ważnym krokiem w kierunku poszukiwania innowacyjnych sposobów zagospodarowania terenów pogórniczych i wsparcia transformacji energetycznej. Już na etapie inauguracji projektu było widać, że konsorcjum tworzą partnerzy dysponujący wysokimi kompetencjami i bogatym doświadczeniem naukowym, projektowym oraz przemysłowym, co daje solidne podstawy do skutecznej realizacji ambitnych celów przedsięwzięcia. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy działalność PGE GiEK S.A. oraz Kopalni Bełchatów, przedstawiając charakterystykę pól Bełchatów i Szczerców, kierunki rekultywacji terenów pogórniczych oraz perspektywy wykorzystania przyszłych zbiorników wodnych w koncepcji wielkoskalowego magazynowania energii cieplnej – dodaje wiceprezes Wiktor Płóciennik.

Budżet i harmonogram

Całkowity budżet projektu TRIDENT wynosi blisko 3 mln euro. Budżet przewidziany dla PGE GiEK to około 119 tys. euro, przy maksymalnym dofinansowaniu z Funduszu Badawczego Węgla i Stali na poziomie około 72 tys. euro.

Przedsięwzięcie zaplanowano na 36 miesięcy i zgodnie z harmonogramem zakończy się 30 września 2029 roku. Co istotne, badania nie będą miały wpływu na realizację procesu rekultywacji terenów pogórniczych w kierunku wodnym i plany utworzenia w regionie najgłębszego w Polsce jeziora.