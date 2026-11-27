Śląski Fundusz Rozwoju jest partnerem II edycji konkursu „Invent the Future. Katowice – Miasto Nauki Przyszłości”, skierowanego do studentów uczelni zrzeszonych w Konsorcjum Akademickim Katowice – Miasto Nauki. W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn, a wyniki poznamy 7 grudnia. ŚFR ufundował nagrodę specjalną dla zespołu z najlepszym potencjałem komercjalizacji projektu.

Śląski Fundusz Rozwoju jest partnerem II edycji konkursu „Invent the Future. Katowice – Miasto Nauki Przyszłości”, skierowanego do studentów uczelni zrzeszonych w Konsorcjum Akademickim Katowice – Miasto Nauki. W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn, a wyniki poznamy 7 grudnia. ŚFR ufundował nagrodę specjalną dla zespołu z najlepszym potencjałem komercjalizacji projektu.

Udział ŚFR w przedsięwzięciu nie jest przypadkowy. Fundusz konsekwentnie wspiera młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje pomysły i budować przyszłość zawodową w województwie śląskim. Partnerstwo w konkursie wpisuje się w realizację jednego z celów strategicznych zarządu województwa śląskiego – walki z depopulacją regionu. Poprzez ofertę „Młode Talenty” ŚFR zachęca studentów i absolwentów do zostania w Śląskiem, podejmowania działalności gospodarczej oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań wzmacniających lokalną gospodarkę.

Konkurs dla przyszłości Katowic

„Invent the Future. Katowice – Miasto Nauki Przyszłości” to konkurs organizowany przez Miasto Katowice oraz uczelnie zrzeszone w Konsorcjum Akademickim Katowice – Miasto Nauki, z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach jako liderem. Uczestnicy opracowują autorskie projekty dotyczące funkcjonowania stolicy województwa śląskiego, a tematem przewodnim II edycji jest hasło „think globally, act locally”.

Konkurs daje studentom przestrzeń do pracy nad rozwiązaniami z obszarów zdrowia i medycyny, transportu i mobilności, edukacji i nauki, kultury i sztuki, ekologii i zrównoważonego rozwoju, zarządzania i administracji, gospodarki i przedsiębiorczości, prawa, informatyki oraz budownictwa. Najważniejsze są kreatywność, interdyscyplinarne podejście oraz realny potencjał poprawy jakości życia mieszkańców Katowic.

Inauguracja konkursu odbyła się 17 listopada 2026 r. podczas Międzynarodowego Dnia Studenta. Zgłosiło się ponad 400 studentów, a weekend konkursowy – 21 i 22 listopada 2026 r. – w rywalizacji wzięło udział 10 drużyn. Finał i ogłoszenie wyników zaplanowano na 7 grudnia 2026 r., podczas Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice.

Dla Śląskiego Funduszu Rozwoju udział w konkursie jest sposobem na bliższy kontakt ze środowiskiem akademickim i młodymi twórcami. Fundusz chce dostrzegać pomysły, które mają potencjał wyjścia poza etap koncepcji i stać się realnymi przedsięwzięciami gospodarczymi w regionie.

Specjalna nagroda od ŚFR

Śląski Fundusz Rozwoju sponsoruje w konkursie specjalną nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Trafí do drużyny, której pomysł – w ocenie jury – będzie miał największą szansę na komercjalizację.

To wyróżnienie podkreśla, że innowacja nie kończy się na ciekawym pomyśle. Ważna jest także zdolność przekształcenia go w rozwiązanie użyteczne dla rynku, mieszkańców, firm lub instytucji. Nagroda ŚFR ma zachęcać uczestników do myślenia o projektach w kategoriach wdrożenia, skalowalności i długofalowego wpływu na gospodarkę województwa.

Oprócz nagrody specjalnej funduszu przewidziano nagrody główne: 6000 zł dla zwycięskiej drużyny, 3500 zł za drugie miejsce oraz 2500 zł za trzecie. Dodatkowo społeczność Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice wybierze laureata Nagrody Publiczności, przyznawanej w formie nagrody rzeczowej.

Jury z udziałem prezes ŚFR

Przewodniczącym jury konkursu jest prof. Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego. W skład jury weszła także m.in. Joanna Schmid, prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju.

Obecność przedstawicieli świata nauki, samorządu i instytucji wspierających rozwój gospodarczy sprawia, że projekty są oceniane z kilku perspektyw. Liczy się nie tylko oryginalność i wykonanie, lecz także praktyczna wartość pomysłu, jego możliwy wpływ na jakość życia mieszkańców oraz potencjał dalszego rozwoju.

„Młode Talenty” – wsparcie na startu

Partnerstwo ŚFR w „Invent the Future 2026” jest spójne z ofertą funduszu „Młode Talenty”, czyli „Funduszem inwestycji w młode talenty”. To pożyczka dla studentów i absolwentów, którzy chcą rozpocząć lub rozwijać działalność gospodarczą w województwie śląskim.

Produkt jest skierowany do osób do 35. roku życia. Mogą z niego skorzystać studenci studiów I, II i III stopnia oraz absolwenci uczelni wyższych, którzy planują założyć firmę lub prowadzą działalność na terenie województwa śląskiego nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku absolwentów od ukończenia studiów nie może upłynąć więcej niż pięć lat.

Pożyczka może być przeznaczona na wydatki związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności – jako finansowanie inwestycyjne, inwestycyjno-obrotowe albo obrotowe. Maksymalna kwota wynosi 300 tys. zł, a okres spłaty może wynieść maksymalnie 84 miesiące, z możliwością karencji do 12 miesięcy.

Korzystne warunki finansowania

Oferta „Młode Talenty” przewiduje możliwość finansowania na warunkach preferencyjnych, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 1 proc. przez cały okres spłaty, zgodnie z zasadami pomocy de minimis. Alternatywnie dostępne jest finansowanie na warunkach rynkowych, z oprocentowaniem stałym lub zmiennym wybieranym przed zawarciem umowy.

ŚFR nie pobiera opłat ani prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki, a oczekiwany wkład własny pożyczkobiorcy wynosi 0 proc. Szczególnie istotna jest możliwość umorzenia do 30 proc. kapitału wkładu Śląskiego Funduszu Rozwoju, maksymalnie 85,5 tys. zł przy pożyczce w wysokości 300 tys. zł.

Aby skorzystać z umorzenia, należy wydatkować środki zgodnie z umową, prowadzić działalność w województwie śląskim nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące od podpisania umowy oraz nie mieć zaległości w spłacie rat w dniu decyzji o umorzeniu.

Wsparcie dla depopulacji

Jednym z celów strategicznych zarządu województwa śląskiego jest walka z depopulacją. Oznacza to potrzebę tworzenia warunków, w których młodzi ludzie będą widzieć w regionie miejsce nie tylko do nauki, ale również do pracy, rozwoju zawodowego, zakładania firm i budowania przyszłości.

Oferta ŚFR „Młode Talenty” została zaprojektowana właśnie w tym duchu. Jej celem jest stworzenie sprzyjających warunków dla studentów i absolwentów do podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w województwie śląskim, co ma przyczyniać się do zatrzymania ich potencjału w regionie oraz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności lokalnej gospodarki.

Partnerstwo ŚFR w konkursie „Invent the Future 2026” jest działaniem wspierającym realizację tego zadania. Fundusz chce promować innowacyjne pomysły studentów z województwa śląskiego, pokazywać im konkretne narzędzia finansowania oraz zachęcać do przekształcania wiedzy i kreatywności w realne przedsięwzięcia.

