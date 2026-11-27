Badanie uciążliwości zapachowych w rejonie styku granic Sosnowca, Czeladzi, Katowic i Siemianowic Śląskich zamawia w ich imieniu sosnowiecki samorząd. Prace mają zostać wykonane w I połowie 2027 r., a wyniki wskazać odpowiedzialnego za wieloletni problem nieprzyjemnego zapachu w tej okolicy.

Badanie uciążliwości zapachowych w rejonie styku granic Sosnowca, Czeladzi, Katowic i Siemianowic Śląskich zamawia w ich imieniu sosnowiecki samorząd. Prace mają zostać wykonane w I połowie 2027 r., a wyniki wskazać odpowiedzialnego za wieloletni problem nieprzyjemnego zapachu w tej okolicy.

O wyborze wykonawcy w przetargu na "przeprowadzenie badań olfaktometrycznych związanych z problemami odorowymi na terenie gminy Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź oraz Katowice" poinformował w czwartek na swoim facebookowym profilu prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Badania emisji odorów na granicy czterech miast

Jak wyjaśnił, firma OTTO Engineering Polska (jedyny oferent) przeprowadzi kilkumiesięczne badania emisji potencjalnych źródeł odorów na granicy czterech miast, które podzielą się kosztem (417 tys. zł).

"Jednym zdaniem liczymy na to, że ustalimy, kto ponosi winę i odpowiada za nieprzyjemny zapach" - stwierdził Chęciński.

Zgodnie z opublikowanym opisem przedmiotu zamówienia, jego celem jest określenie stopnia oddziaływania odorowego na otoczenie sześciu analizowanych zakładów, w tym na tereny zabudowy, oraz określenie ich udziału w oddziaływaniu skumulowanym.

Jak zapisano, wyniki mają umożliwić identyfikację źródeł i zakładów mających istotny udział w uciążliwości odorowej oraz wskazanie obszarów, w których może występować oddziaływanie zapachowe.

Badaniami mają zostać objęci potencjalni emiterzy odorów: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK w Katowicach, Oczyszczalnia Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum Katowickich Wodociągów, spółka FUE w Siemianowicach Śląskich, spółka BM Recykling w Siemianowicach Śląskich, spółka Remondis MPGO w Sosnowcu i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt MZUK w Sosnowcu.

Zakładane jest przeprowadzenie badań we wszystkich tych lokalizacjach, o ile zamawiający (wspólnie cztery miasta) uzyskają do nich dostęp. Wymagane jest zbadanie co najmniej dwóch lokalizacji oraz pobranie i zbadanie co najmniej 20 próbek dla każdego emitenta odorów.

Problem uciążliwości zapachowych w ostatnich latach wielokrotnie zgłaszali mieszkańcy styku obu śląskich i obu zagłębiowskich miast - najczęściej sosnowieckiej dzielnicy Milowice, do której przylega kilka potencjalnych źródeł takiej emisji.

Przede wszystkim wskazywany był zakład katowickiego MPGK przy ul. Milowickiej. To dlatego m.in. w latach 2012-18 katowickie MPGK wydało na modernizację znacznej części swoich procesów przetwarzania odpadów 120 mln zł, a pięć lat temu zakończyło budowę za 17 mln zł hermetycznej hali, przykrywającej instalacje. Miało to wyeliminować odór, jednak uciążliwości według mieszkańców nie ustały.