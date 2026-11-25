Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2026 roku. Są one zgodne z podanymi wcześniej szacunkami. Powtarzalny zysk EBITDA w III kwartale 2026 roku wyniósł 2 888 mln zł.

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2026 roku. Są one zgodne z podanymi wcześniej szacunkami. Powtarzalny zysk EBITDA w III kwartale 2026 roku wyniósł 2 888 mln zł.

Trzeci kwartał 2026 roku zamykamy dobrymi wynikami. Wypracowaliśmy solidny powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 2,9 mld zł, co stwarza dogodne warunki do dalszego rozwoju i wdrażania nowo zaktualizowanej Strategii Grupy PGE do 2035 roku. Realizacja planu inwestycyjnego przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami, wspierając długoterminowy rozwój Grupy, czego potwierdzeniem jest wzrost naszych wydatków inwestycyjnych. W trzecim kwartale wyniosły one blisko 4 mld zł, czyli o ponad 30 proc. więcej w porównaniu do tego samego okresu w 2025 roku. Największy wzrost odnotowaliśmy w energetyce odnawialnej, głównie w projekcie Bateryjnego Magazynu Energii Żarnowiec i Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2. Są to nasze czołowe dwa projekty OZE, które oddamy do użytku już w przyszłym roku. Jednocześnie rozpoczęliśmy prace nad kolejnym wielkoskalowym magazynem energii Gryfino. Równocześnie konsekwentnie rozwijamy projekty w obszarach energetyki gazowej, ciepłownictwa oraz dystrybucji energii – mówi Dariusz Lubera, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Szczegółowe wyniki finansowe

Największy udział w EBITDA powtarzalnej ma Segment Dystrybucja: 1 224 mln złotych w III kwartale 2026 roku wobec 1 300 mln złotych w analogicznym okresie 2025 roku, na co wpływ miały niższe pozostałe przychody z usług dystrybucyjnych wynikające ze spadku średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej

na rynku konkurencyjnym oraz niższe przychody z opłat przyłączeniowych.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Węglowa w III kwartale 2026 roku wyniosła 740 mln złotych wobec 105 mln złotych w III kwartale roku ubiegłego. Na wyniki wpłynęły przede wszystkim wyższa marża na sprzedaży energii elektrycznej na rynkach hurtowych, a także zmiana stanu rezerw na umowy rodzące obciążenia oraz wyższe przychody z usług bilansujących.

Segment Ciepłownictwo w III kwartale 2026 roku odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 154 mln złotych, w relacji do 207 mln złotych zaraportowanej rok wcześniej. Na wyniki wpłynęły głównie niższa produkcja ciepła i energii elektrycznej spowodowanych warunkami atmosferycznymi, a także wyższe koszty CO2 oraz koszty paliw.

Powtarzalny wynik EBITDA Segmentu Energetyka Odnawialna w III kwartale 2026 roku wyniósł 574 mln złotych wobec 402 mln złotych w analogicznym okresie 2025 roku w wyniku wyższego wolumenu produkcji.

Wynik powtarzalny Segmentu Obrót w III kwartale 2026 roku wyniósł 61 mln złotych wobec 283 mln złotych w takim samym okresie w 2025 roku, na co wpływ miała przede wszystkim wysokość zatwierdzonej taryfy przez URE.

Segment biznesowy Energetyka Kolejowa w III kwartale 2026 roku wypracował zysk EBITDA w wysokości 273 mln złotych wobec 295 mln złotych w III kwartale 2025 roku.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Gazowa osiągnęła wartość na poziomie 338 mln złotych wobec 182 mln złotych w III kwartale 2025 roku.

Zysk powtarzalny EBITDA Grupy w III kwartale 2026 roku wyniósł 2 888 mln złotych wobec 2 837 mln złotych rok wcześniej.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE na koniec III kwartału 2026 roku wyniósł 14 156 mln złotych, co oznacza spadek o 17 mln złotych w stosunku do końca II kwartału 2026 roku. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ LTM EBITDA powtarzalna) wyniósł 1,05x.

Wydatki inwestycyjne w III kwartale 2026 roku wyniosły w ujęciu kasowym 3 977 mln złotych, wobec 2 957 mln złotych w analogicznym okresie w 2025 roku.

Zysk netto bez odpisów przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w III kwartale 2026 roku wyniósł 3 106 mln złotych wobec 628 mln złotych w takim samym okresie w 2025 roku.

Szczegółowe wyniki operacyjne

Produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale 2026 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 13,58 TWh wobec 12,58 TWh w III kwartale 2025 roku, co oznacza wzrost o 8 proc. r/r.

Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 6,73 TWh (spadek r/r o 3 proc.), z węgla kamiennego 4,09 TWh (wzrost r/r o 43 proc.), a z gazu ziemnego 1,85 TWh (spadek o 7 proc. względem analogicznego okresu

w 2025 roku). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w III kwartale 2026 roku osiągnęła 0,52 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,39 TWh, o 44 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2025 roku.Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 9,90 TWh, czyli o 2 proc. więcej r/r. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 7,18 TWh, czyli o 7 proc. mniej r/r. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 3,20 PJ, czyli o 9 proc. mniej niż w III kwartale 2025 roku.

Średni koszt emisji CO2 w Segmentach Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej wyniósł 319 zł/MWh, co stanowi wzrost o 7 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 roku. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez Segmenty Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej w III kwartale 2026 roku wyniosła 549 zł/MWh i była wyższa o 56 zł/MWh w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 roku.