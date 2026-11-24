W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie odbyło się IV posiedzenie Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji. Rozmawiano o przemianach regionów górniczych i wykorzystaniu Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W puli blisko 17 mld zł.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie odbyło się IV posiedzenie Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji. Rozmawiano o przemianach regionów górniczych i wykorzystaniu Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W puli blisko 17 mld zł.

Przyszłość regionów pogórniczych i nowe możliwości rozwoju gospodarczego to najważniejsze wyzwania sprawiedliwej transformacji. Istotną rolę w tym procesie odgrywa Spółka Restrukturyzacji Kopalń, która aktywnie uczestniczy w dialogu na szczeblu krajowym i regionalnym, dzieląc się swoim unikatowym doświadczeniem - podkreśla SRK.

Potwierdzeniem znaczenia tej współpracy było zaproszenie na IV posiedzenie Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji, które odbyło się 23 listopada w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył prezes SRK Jarosław Wieszołek, będący również członkiem Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego oraz Rady Programowej ds. Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej.

Dla SRK transformacja to przede wszystkim konkretne działania. Rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych, przygotowywanie ich pod nowe inwestycje oraz współpraca z samorządami. Dawne obszary kopalń zyskują dzięki temu nowe funkcje gospodarcze, społeczne i rekreacyjne, stając się ważnym zasobem rozwojowym regionu. Doświadczenie Spółki i realizowane przez nią projekty pokazują, że transformacja nie kończy się wraz z likwidacją kopalń. Jej prawdziwym efektem jest nowe życie terenów pogórniczych i nowe perspektywy dla mieszkańców regionu - podaje górnicza spółka.

Podczas posiedzenia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski podkreślił, że na wsparcie regionów węglowych Polska ma do dyspozycji 16,9 mld zł z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Środki te skierowane są do części województw śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i małopolskiego. Wiceszef resortu dodał też, że dotychczas podpisano 3270 umów na ponad 13 mld zł unijnego dofinansowania.



