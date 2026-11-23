"Wybraliśmy Polskę, ponieważ pod wieloma względami przypomina Tajwan" - powiedział Young Liu, prezes Foxconna, podczas październikowego Hon Hai Technology Day w Tajpej. Z kolei Jun Seki, odpowiadający za strategię elektromobilności tajwańskiego koncernu, podczas KNM w Katowiach zapowiedział: "Wspólnie z Foxtron będziemy rozwijać lokalne R&D oraz wzmacniać sieci dostawców, aby odpowiedzieć na potrzeby europejskiego rynku".

Jaworzno może stać się symbolem znacznie większej zmiany - awansu Polski w europejskim łańcuchu wartości przemysłu motoryzacyjnego.

"Wybraliśmy Polskę, ponieważ pod wieloma względami przypomina Tajwan" - powiedział Young Liu, prezes Foxconna, podczas październikowego Hon Hai Technology Day w Tajpej. Z kolei Jun Seki, odpowiadający za strategię elektromobilności tajwańskiego koncernu, podczas KNM w Katowiach zapowiedział: "Wspólnie z Foxtron będziemy rozwijać lokalne R&D oraz wzmacniać sieci dostawców, aby odpowiedzieć na potrzeby europejskiego rynku".

Te dwie wypowiedzi dobrze oddają filozofię planowanego partnerstwa Foxconna z ElectroMobility Poland. W centrum tego przedsięwzięcia znajduje się nie tylko fabryka samochodów elektrycznych w Jaworznie, lecz przede wszystkim ambicja stworzenia w Polsce nowego ekosystemu przemysłowo-technologicznego. Aby zrozumieć potencjał tej współpracy, warto przyjrzeć się historii i modelowi rozwoju tajwańskiego giganta.

Od prostych komponentów do światowego lidera technologii

Historia Foxconna jest jednym z najbardziej spektakularnych przykładów awansu technologicznego w światowej gospodarce. Założona w 1974 roku przez Terry'ego Gou niewielka firma produkująca plastikowe elementy do telewizorów przekształciła się w największego na świecie producenta elektroniki, współpracującego z globalnymi liderami, takimi jak Apple, Nvidia czy Dell.

Sukces koncernu nie polegał jednak wyłącznie na zdolności do taniej, masowej produkcji. Foxconn przez dekady konsekwentnie rozszerzał swoje kompetencje: od produkcji pojedynczych komponentów, przez integrację coraz bardziej złożonych urządzeń, aż po projektowanie procesów technologicznych i zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw.

Dzisiaj firma wkracza w kolejny etap rozwoju. Podczas Hon Hai Technology Day 2026 zaprezentowała ponad 300 produktów i rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji, robotyki, inteligentnej produkcji i elektromobilności. Foxconn rozwija infrastrukturę AI wspólnie z Nvidią, automatyzuje procesy przemysłowe, a poprzez Foxtron tworzy własne platformy samochodów elektrycznych. Współpraca z Mitsubishi pokazuje, że koncern coraz mocniej zaznacza swoją obecność w globalnej motoryzacji.

Ambicją Foxconna jest przeniesienie do przemysłu samochodowego modelu, który przyniósł mu sukces w elektronice: wykorzystania wspólnych platform technologicznych, skali produkcji i sieci partnerów do szybszego oraz bardziej efektywnego rozwijania produktów.

Dla Polski jest to szczególnie interesujące. **Foxconn nie oferuje wyłącznie doświadczenia w produkcji samochodów, ale kompetencje w budowaniu całych ekosystemów przemysłowych.**

Build, Operate, Localize. Więcej niż kolejna inwestycja zagraniczna

Podczas HHTD Young Liu przedstawił strategię *Build, Operate, Localize* (BOL) - buduj, zarządzaj, lokalizuj. Wyjaśniając jej założenia, podkreślił: "Nie chcemy, aby lokalny partner pozostał bez odpowiedniego zaplecza i kompetencji".

To zasadnicza różnica w stosunku do tradycyjnego modelu inwestycji zagranicznych, w którym lokalna gospodarka udostępnia przede wszystkim pracowników, infrastrukturę i zaplecze produkcyjne, podczas gdy strategiczne decyzje, technologie i własność intelektualna pozostają poza jej granicami.

W modelu BOL celem jest stopniowe rozwijanie kompetencji lokalnego partnera i przedsiębiorstw współtworzących łańcuch dostaw. Nie chodzi wyłącznie o to, aby w Polsce produkować samochody, ale aby polskie firmy i inżynierowie coraz więcej potrafili samodzielnie projektować, rozwijać i komercjalizować.

Takie podejście wpisuje się w ambicje polskiej polityki przemysłowej: przejście od przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do współtworzenia przedsięwzięć technologicznych, w których polska strona uczestniczy również kapitałowo. Planowany model joint venture, którego operatorem będzie EMP Auto z większościowym udziałem strony polskiej, może stworzyć ku temu podstawy.

Szansa na zmianę pozycji polskiej motoryzacji

Polska zbudowała w ciągu ostatnich trzech dekad jeden z najważniejszych sektorów motoryzacyjnych w Europie. Dysponuje rozbudowaną siecią dostawców, kompetencjami produkcyjnymi, zapleczem inżynieryjnym oraz silną pozycją w europejskim przemyśle bateryjnym.

Jednocześnie znacząca część krajowego sektora pozostaje skoncentrowana na produkcji komponentów i realizacji zamówień globalnych koncernów. Decyzje dotyczące nowych modeli, platform technologicznych czy rozwoju własności intelektualnej często zapadają poza Polską.

Tymczasem światowa motoryzacja przechodzi fundamentalną transformację. Samochód przestaje być wyłącznie produktem przemysłu mechanicznego, a staje się zaawansowaną platformą cyfrową. Coraz większą część jego wartości tworzą elektronika, oprogramowanie, sztuczna inteligencja, technologie bateryjne i systemy zarządzania energią.

To zmiana, która otwiera przestrzeń dla nowych uczestników rynku

Współpraca z Foxconnem może pozwolić polskim przedsiębiorstwom wejść w nowe segmenty motoryzacyjnego łańcucha wartości. Producenci tradycyjnych komponentów mogliby rozszerzać działalność o zaawansowaną elektronikę i systemy elektryczne. Firmy informatyczne mogłyby rozwijać oprogramowanie samochodowe, cyberbezpieczeństwo i rozwiązania wykorzystujące AI. Polskie uczelnie oraz ośrodki badawcze mogłyby uczestniczyć w projektach, których rezultaty znajdą zastosowanie na międzynarodowych rynkach.

Najbardziej ambitny scenariusz zakłada, że Polska stanie się nie tylko producentem samochodów, ale również dostawcą technologii dla europejskiej motoryzacji.

Jaworzno i Śląsk - od przemysłowej tradycji do nowych specjalizacji

Planowany hub EMP-Foxconn może odegrać szczególną rolę w transformacji gospodarczej Śląska. Region dysponuje wyjątkową koncentracją przedsiębiorstw przemysłowych, dostawców motoryzacyjnych, wykwalifikowanych pracowników oraz uczelni technicznych.

Inwestycja w Jaworznie ma integrować produkcję samochodów elektrycznych, montaż pakietów bateryjnych, układów napędowych oraz rozwój centrum badawczo-rozwojowego. Jednak jej najważniejsze efekty mogą pojawić się poza samym zakładem.

Wokół fabryki mogą rozwijać się przedsiębiorstwa dostarczające komponenty, automatykę, oprogramowanie, usługi inżynieryjne i rozwiązania technologiczne. Dla lokalnych firm oznaczałoby to możliwość dywersyfikacji działalności, pozyskiwania nowych klientów oraz wejścia do międzynarodowych łańcuchów dostaw Foxconna.

Równie istotny może być impuls dla rynku pracy i edukacji. Rozwój nowoczesnej produkcji oraz R&D tworzyłby zapotrzebowanie na inżynierów, programistów, automatyków i specjalistów od technologii bateryjnych. W dłuższej perspektywie mógłby wzmacniać współpracę przemysłu z uczelniami oraz przyciągać do regionu kolejne inwestycje.

Śląsk, którego tożsamość gospodarcza przez dziesięciolecia była związana z przemysłem ciężkim i tradycyjną motoryzacją, mógłby stać się jednym z europejskich ośrodków rozwoju nowych technologii samochodowych.

Stawką jest znacznie więcej niż fabryka

Znaczenie współpracy EMP z Foxconnem należy więc rozpatrywać nie tylko przez pryzmat wielkości inwestycji, liczby produkowanych samochodów czy utworzonych miejsc pracy.

Najważniejszym miernikiem sukcesu będzie zdolność do zbudowania trwałego ekosystemu przemysłowego: liczba polskich przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchu dostaw, rozwój kompetencji technologicznych, lokalne projekty badawczo-rozwojowe i własność intelektualna powstająca w Polsce.

Realizacja takiego scenariusza nie jest przesądzona. Wymaga skutecznego wdrożenia modelu BOL, konsekwentnych inwestycji w kompetencje i zdolności polskich przedsiębiorstw do uczestniczenia w coraz bardziej zaawansowanych procesach przemysłowych.

Jednak historia samego Foxconna pokazuje, że droga od produkcji prostych komponentów do globalnej pozycji technologicznej jest możliwa. Tajwański koncern budował swoje kompetencje stopniowo, przechodząc do coraz bardziej zaawansowanych ogniw łańcucha wartości.

Dzisiaj podobna szansa otwiera się przed polskim przemysłem motoryzacyjnym. Polska nie musi tworzyć od podstaw globalnego koncernu samochodowego, aby stać się znaczącym graczem w europejskiej motoryzacji. Może wykorzystać własne zaplecze przemysłowe i kompetencje Foxconna, aby przejść od produkcji dla innych do współtworzenia technologii i produktów przyszłości.

Jeżeli ten model się powiedzie, Jaworzno może stać się symbolem znacznie większej zmiany - awansu Polski w europejskim łańcuchu wartości przemysłu motoryzacyjnego.