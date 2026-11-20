W III Śląskim Forum Sprawiedliwej Transformacji, które zorganizowano w Muzeum Śląskim wzięli udział m. in. europosłowie, przedstawiciele biznesu, samorządu i nauki. Jak mówiła w czasie otwarcia konferencji wicemarszałek województwa śląskiego Joanna Bojczuk, wydarzenie miało pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jak region będzie rozwijał się w najbliższej dekadzie. Podkreśliła, że województwo powinno budować nowe przewagi konkurencyjne m.in. w takich obszarach, jak przemysł, energetyka, technologie cyfrowe czy dual-use.

- Ważnym zasobem są również nasze tereny poprzemysłowe i górnicze. Powinniśmy coraz częściej postrzegać je nie tylko jako dziedzictwo wymagające rewitalizacji, ale przestrzeń dla nowych inwestycji, infrastruktur i funkcji gospodarczych. Jednocześnie nie możemy zapominać o konkurencyjności regionów, o której decydują nie tylko inwestycje i technologie, ale również jakość życia. Naszą ambicją musi być Śląskie, w którym młodzi ludzie chcą pozostać. Efektów transformacji nie chcemy i nie będziemy mierzyć liczbą zamkniętych kopalń, ale chcemy, aby decydowała liczba nowych możliwości, dobrych miejsc pracy i ludzi, którzy będą wiązać swoją przyszłość z naszym regionem – powiedziała Joanna Bojczuk.

Wicemarszałek przypomniała, że w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 region dysponował kwotą ponad 5 miliardów euro, z czego ponad 2 miliardy euro pochodziło z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Region musi być konkurencyjny

W czasie panelu „Innowacyjność, konkurencyjność i odporność: nowe priorytety transformacji gospodarczej regionów przemysłowych po 2027 roku” poruszono m. in. temat wyzwań, jakie czekają górnicze regiony w związku ze zbliżającym się zakończeniem obecnej unijnej perspektywy finansowej. Europosłanka Mirosława Nykiel stwierdziła, że również kolejna perspektywa może przynieść dobre informacje dla Polski i województwa śląskiego.

- Mamy na stole 123 miliardy euro w jednej narodowej kopercie. Drugą świetną wiadomością jest to, że 44% tej kwoty będzie w dyspozycji regionu. To dla Śląska ogromnie ważne. Jest też o co walczyć w ramach Europejskiego Funduszu Konkurencyjności i Horyzontu Europa. Sporo dyskusji toczyło się wokół sprawiedliwej transformacji energetycznej. Środki ten cel nie są już dedykowane, ale konkurencyjność i transformacja mają z sobą wiele wspólnego. Musimy nasz region transformować w taki sposób, żeby on był konkurencyjny i wtedy te możliwości będą naprawdę duże – powiedziała Mirosława Nykiel.

Posłanka do Parlamentu Europejskiego podkreśliła, że województwo śląskie nadal pozostaje jednym z kluczowych w Europie.

- Mówiło się do niedawna, że jeżeli transformacja się powiedzie w województwie śląskim, to uda się w Europie. Mówiłam o tym, gdy walczyłam o środki dedykowane na sprawiedliwą transformację energetyczną. Śląsk dawał Polsce i Europie przez wiele lat stal i węgiel. W tej chwili potrzebujemy trochę więcej czasu i pieniędzy na dostosowanie się do budowania konkurencyjnej Europy – dodała.

W czasie spotkania rozmawiano też o roli innowacji w transformacji przemysłowej regionu. Omówiono również nowe kierunki rozwoju firm i wsparcie dla przedsiębiorców w obliczu wyzwań związanych z tym procesem.