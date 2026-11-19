Niemal jedna trzecia badanych Polaków przynajmniej raz padła ofiarą oszustwa podczas zakupów online - wynika z badania "Polaków portfel własny: bezpieczny koszyk Polaka". 41 proc. badanych w ciągu ostatniego roku przerwało zakup, ponieważ proces składania zamówienia wzbudził ich podejrzenia.

Niemal jedna trzecia badanych Polaków przynajmniej raz padła ofiarą oszustwa podczas zakupów online - wynika z badania "Polaków portfel własny: bezpieczny koszyk Polaka". 41 proc. badanych w ciągu ostatniego roku przerwało zakup, ponieważ proces składania zamówienia wzbudził ich podejrzenia.

Z grupy ankietowanych, którzy zrezygnowali z zakupów na ostatnim etapie, ponieważ strona płatności lub proces finalizacji zamówienia wydały im się podejrzane, 27 proc. zrobiło tak raz, a 14 proc. spotkało się z podobną sytuacją kilkukrotnie.

Badanie wykazało, że z transakcji najczęściej wycofywali się młodzi dorośli - w grupach 18-29 oraz 30-39 lat odpowiednio 50 i 49 proc. W grupie 50-59 lat było to 26 proc., a wśród seniorów - 27 proc.

Zgodnie z wynikami ankiety oszustwa podczas zakupów online doświadczyła niemal jedna trzecia Polaków (32 proc.). Jeden raz ofiarą takiego procederu padło 28 proc. badanych, a 4 proc. przyznało, że spotkało ich to więcej niż raz.

Takie sytuacje najczęściej deklarowali trzydziestolatkowie (36 proc). Wśród czterdziestolatków odsetek ten wyniósł 33 proc., a w grupach 18-29 i 50-59 lat - po 30 proc. Respondenci zostali też zapytani o największe obawy dotyczące formularzy, w których trzeba podać swoje dane.

Największe obawy badanych

Największe obawy badanych są związane z podawaniem informacji, które mogą posłużyć do kradzieży tożsamości lub wyłudzania pieniędzy, takich jak numer PESEL, dowodu osobistego lub paszportu (75 proc.). Natomiast 63 proc. wskazało na obawy związane m.in. z podaniem danych kart płatniczych.

Dwie trzecie badanych (66 proc.) przynajmniej raz ograniczyło zakres danych uzupełnianych podczas zakupów online. Większość (59 proc.) robiła to wielokrotnie, a 7 proc. - tylko raz. Co piąta osoba przekazała, że dotychczas nie podjęła takiego kroku, ale go rozważa. Z kolei 5 proc. respondentów nie zamierza tego robić, a 10 proc. nie potrafi określić swojego podejścia.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach od 18 sierpnia do 2 września 2026 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.