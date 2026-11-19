Składy kursują po jednym torze, a opóźnienia mogą przekraczać 60 minut - poinformowały w czwartek PKP PLK i PKP Intercity. Jak przekazały Polskie Linie Kolejowe, awaria techniczna dotyczy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Szeligi - Strzałki, na linii kolejowej nr 4 łączącej Grodzisk Mazowiecki z Zawierciem.

Ruch odbywa się jednym torem, na miejscu pracują służby techniczne PLK. Według zarządcy infrastruktury opóźnienia pociągów mogą sięgać około 60 minut. Część połączeń kierowana jest na trasy alternatywne.

PKP Intercity poinformowało natomiast, że w związku z utrudnieniami jego pociągi mogą notować opóźnienia przekraczające godzinę, kursować trasami okrężnymi lub zostać odwołane.

Przewoźnik apeluje do pasażerów o zwracanie uwagi na komunikaty głosowe. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów można znaleźć także w Portalu Pasażera, komunikatach na stacjach oraz na stronach internetowych przewoźników.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozło 89,2 mln pasażerów. Spółka szacuje, że w tym roku będzie to 96 mln osób.