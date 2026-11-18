Płatności elektroniczne teraz także w eZUS
Przedsiębiorcy mogą opłacać składki do ZUS drogą elektroniczną nie tylko w aplikacji mZUS dla Płatnika, ale też na portalu eZUS. Zainteresowanie taką możliwością rośnie. Od 1 października do 16 listopada użytkownicy aplikacji mZUS dla Płatnika wykonali ponad 1,6 tys. przelewów na łączną kwotę ponad 3,4 mln zł.
fot: Bartłomiej Szopa/ARC
ZUS wprowadza ułatwienia
fot: Bartłomiej Szopa/ARC
Przedsiębiorcy mogą opłacać składki do ZUS drogą elektroniczną nie tylko w aplikacji mZUS dla Płatnika, ale też na portalu eZUS. Zainteresowanie taką możliwością rośnie. Od 1 października do 16 listopada użytkownicy aplikacji mZUS dla Płatnika wykonali ponad 1,6 tys. przelewów na łączną kwotę ponad 3,4 mln zł.
Teraz z płatności elektronicznych można korzystać także w portalu eZUS. Nowa funkcja pozwala szybko sprawdzić, ile trzeba zapłacić do ZUS, i od razu zrobić przelew.
Kreator pomoże obliczyć kwotę do zapłaty
W portalu eZUS działa kreator płatności. Pokazuje kwotę składek do zapłaty. Pozwala też:
- doliczyć odsetki na bieżący dzień lub następny dzień roboczy,
- uwzględnić płatności i deklaracje, które są jeszcze w drodze,
- wpisać inną, dowolnie wybraną kwotę.
Po ustaleniu należności przedsiębiorca może od razu zapłacić. Wykonanie płatności online jest możliwe przelewem z: PKO BP, Pekao S.A., ING Bank Śląski, mBank, VeloBank, Alior Bank, BNP Paribas, Millenium oraz Banków Spółdzielczych. Lista dostępnych banków będzie się rozszerzać. W przyszłości przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki również BLIK-iem.
- Po zapłacie saldo na koncie płatnika w ZUS zaktualizuje się w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych. Zależy to od dnia i godziny wykonania przelewu oraz od czasu, w jakim bank przekaże pieniądze na rachunek ZUS – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.
Obsługę płatności zapewnia Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Koszt jednego przelewu wynosi 55 groszy.
Przedsiębiorcy już korzystają z płatności w aplikacji mZUS dla Płatnika
Od 1 października z płatności elektronicznych można korzystać w aplikacji mobilnej mZUS dla Płatnika. Dotychczas jej użytkownicy wykonali 1623 płatności na łączną kwotę 3 423 259,87 zł.