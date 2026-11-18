Przedsiębiorcy mogą opłacać składki do ZUS drogą elektroniczną nie tylko w aplikacji mZUS dla Płatnika, ale też na portalu eZUS. Zainteresowanie taką możliwością rośnie. Od 1 października do 16 listopada użytkownicy aplikacji mZUS dla Płatnika wykonali ponad 1,6 tys. przelewów na łączną kwotę ponad 3,4 mln zł.

Przedsiębiorcy mogą opłacać składki do ZUS drogą elektroniczną nie tylko w aplikacji mZUS dla Płatnika, ale też na portalu eZUS. Zainteresowanie taką możliwością rośnie. Od 1 października do 16 listopada użytkownicy aplikacji mZUS dla Płatnika wykonali ponad 1,6 tys. przelewów na łączną kwotę ponad 3,4 mln zł.

Teraz z płatności elektronicznych można korzystać także w portalu eZUS. Nowa funkcja pozwala szybko sprawdzić, ile trzeba zapłacić do ZUS, i od razu zrobić przelew.

Kreator pomoże obliczyć kwotę do zapłaty

W portalu eZUS działa kreator płatności. Pokazuje kwotę składek do zapłaty. Pozwala też:

doliczyć odsetki na bieżący dzień lub następny dzień roboczy,

uwzględnić płatności i deklaracje, które są jeszcze w drodze,

wpisać inną, dowolnie wybraną kwotę.

Po ustaleniu należności przedsiębiorca może od razu zapłacić. Wykonanie płatności online jest możliwe przelewem z: PKO BP, Pekao S.A., ING Bank Śląski, mBank, VeloBank, Alior Bank, BNP Paribas, Millenium oraz Banków Spółdzielczych. Lista dostępnych banków będzie się rozszerzać. W przyszłości przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki również BLIK-iem.

- Po zapłacie saldo na koncie płatnika w ZUS zaktualizuje się w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych. Zależy to od dnia i godziny wykonania przelewu oraz od czasu, w jakim bank przekaże pieniądze na rachunek ZUS – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Obsługę płatności zapewnia Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Koszt jednego przelewu wynosi 55 groszy.

Przedsiębiorcy już korzystają z płatności w aplikacji mZUS dla Płatnika

Od 1 października z płatności elektronicznych można korzystać w aplikacji mobilnej mZUS dla Płatnika. Dotychczas jej użytkownicy wykonali 1623 płatności na łączną kwotę 3 423 259,87 zł.