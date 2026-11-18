Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera cztery kolejne inwestycje w regionie. Łączna wartość przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zebrzydowice oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA wynosi blisko 16 mln zł, a wsparcie Funduszu przekroczyło 10,1 mln zł. Inwestycje obejmą m.in. nowoczesną kanalizację, skuteczniejsze oczyszczanie ścieków, ekologiczny transport oraz bezpieczniejsze dostawy wody dla około pół miliona mieszkańców.

WFOŚiGW w KAtowicach podpisał umowy na 10 mln zł wsparcia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera cztery kolejne inwestycje w regionie. Łączna wartość przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zebrzydowice oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA wynosi blisko 16 mln zł, a wsparcie Funduszu przekroczyło 10,1 mln zł. Inwestycje obejmą m.in. nowoczesną kanalizację, skuteczniejsze oczyszczanie ścieków, ekologiczny transport oraz bezpieczniejsze dostawy wody dla około pół miliona mieszkańców.

Wsparcie dla regionu

Fundusz podkreśla, że ochrona środowiska nie zna granic administracyjnych. Zarówno budowa kanalizacji w mniejszej miejscowości, jak i modernizacja strategicznej magistrali wodociągowej służą temu samemu celowi: poprawie jakości życia, bezpieczeństwa mieszkańców i stanu środowiska naturalnego.

Cztery umowy dotyczą zadań realizowanych przez Gminę Zebrzydowice oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA. Wśród wspieranych obszarów znalazły się gospodarka wodno-ściekowa, ochrona wód, rozwój ekologicznego transportu oraz wzmacnianie niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę pitną.

Kanalizacja w Kaczycach

Pierwsza inwestycja Gminy Zebrzydowice przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kaczycach, w rejonie ulic Ogrodniczej, Stalmacha, Słonecznej i Kolonii. Powstanie ponad 4,4 km kanalizacji oraz przepompownia ścieków.

Zadanie umożliwi odprowadzanie ścieków z 47 gospodarstw domowych i zapewni możliwość obsługi dodatkowych 151 równoważnych mieszkańców (RLM). Wartość inwestycji przekracza 4,2 mln zł, a WFOŚiGW w Katowicach wsparł ją kwotą 1,51 mln zł – w tym 755 tys. zł dotacji oraz 755 tys. zł pożyczki. Zakończenie prac zaplanowano na listopad 2028 roku.

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków

Druga zebrzydowicka inwestycja dotyczy modernizacji systemu napowietrzania oraz mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Zebrzydowicach. Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym obiekt będzie mógł skutecznie oczyszczać do 1275 m³ ścieków na dobę, a przepustowość modernizowanych urządzeń osiągnie 4750 RLM.

Koszt przedsięwzięcia wynosi 687 tys. zł i zostanie w całości pokryty ze środków Funduszu, w formie dotacji i pożyczki. Zakończenie inwestycji przewidziano na marzec 2027 roku. Oba zadania w Zebrzydowicach realizowane są w ramach programu gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji od 2000 do 15 000 RLM.