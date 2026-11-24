Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podsumował trzy programy wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego. W 2026 roku wsparciem objęto 135 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a jednostki OSP otrzymały dofinansowanie do zakupu łącznie 30 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podsumował trzy programy wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego. W 2026 roku wsparciem objęto 135 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a jednostki OSP otrzymały dofinansowanie do zakupu łącznie 30 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Uroczystość odbyła się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Jej uczestnicy podsumowali efekty inicjatyw skierowanych do strażaków-ochotników, w tym programu „Bezpieczne województwo śląskie – wzmocnienie gotowości OSP w roku 2026” oraz Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych.

Inwestycja w młodych strażaków

Wsparcie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych obejmuje m.in. zakup odzieży ochronnej oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ćwiczebnego. Ma ono pomagać w przygotowaniu młodych ludzi do służby i rozwijaniu w nich odpowiedzialności, współpracy oraz gotowości do niesienia pomocy.

– Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego! Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to przyszłość OSP, a nowoczesne wyposażenie jednostek to większe bezpieczeństwo nas wszystkich – podkreślają w WFOŚiGW w Katowicach.

30 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych

W ramach programu „Bezpieczne województwo śląskie – wzmocnienie gotowości OSP w roku 2026” WFOŚiGW w Katowicach wsparł zakup 25 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Kolejne 5 pojazdów zostało dofinansowanych w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych.

Dofinansowanie obejmuje fabrycznie nowe pojazdy przeznaczone do działań ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń. W ramach śląskiego programu zakupiono m.in. ciężkie, średnie i lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz lekkie samochody specjalne do przewozu osób.

Bezpieczeństwo zaczyna się od ludzi

– Bezpieczeństwo mieszkańców zaczyna się od ludzi – ich odwagi, zaangażowania i gotowości do niesienia pomocy. Dlatego wspieramy zarówno Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które wychowują przyszłe pokolenia strażaków, jak i jednostki OSP, wyposażając je w nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze. To inwestycja, która przekłada się na realne bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego – podkreślił Mateusz Pindel, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

Dzięki wspólnym działaniom WFOŚiGW w Katowicach i śląskich jednostek OSP rośnie zarówno potencjał operacyjny straży, jak i liczba młodych osób przygotowywanych do przyszłej służby.