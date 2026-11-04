Województwo śląskie ma kolejne nowoczesne przestrzenie do nauki przyrody. Zielone Pracownie otwarto m.in. w Rajczy, Hecznarowicach oraz Chorzowie, gdzie uczniowie będą prowadzić eksperymenty z zakresu biologii, chemii, fizyki i ekologii. Inwestycje wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Województwo śląskie ma kolejne nowoczesne przestrzenie do nauki przyrody. Zielone Pracownie otwarto m.in. w Rajczy, Hecznarowicach oraz Chorzowie, gdzie uczniowie będą prowadzić eksperymenty z zakresu biologii, chemii, fizyki i ekologii. Inwestycje wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Skarby Ziemi” w Rajczy

W Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Rajczy uruchomiono Zieloną Pracownię „Skarby Ziemi”. Przestrzeń ma służyć poznawaniu przyrody, geologii i ochrony środowiska, a nowoczesne wyposażenie ma zachęcać uczniów do samodzielnego odkrywania świata.

Projekt otrzymał 60 tys. zł dofinansowania w XII edycji konkursu „Zielona Pracownia 2026”. Podczas otwarcia prezes WFOŚiGW w Katowicach Mateusz Pindel podkreślił, że dzięki wsparciu Funduszu kolejne szkoły zyskują miejsca do ciekawej i praktycznej nauki.

„Zielony ekosystem Hecznarowice”

Drugą z nowych pracowni – „Zielony ekosystem Hecznarowice” – otwarto w Hecznarowicach. Podobnie jak w Rajczy, placówka zyskała nowoczesną salę oraz wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć przyrodniczych i ekologicznych w formule doświadczeń i obserwacji.

Zgodnie z komunikatem prezesa WFOŚiGW obie przestrzenie mają być miejscem pracy dla „młodych odkrywców”. Fundusz pogratulował społecznościom szkolnym i zadeklarował, że nowe pracownie mają inspirować do inspirujących lekcji.

„Alchemiczne Laboratorium Wiedzy” w Chorzowie

W Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie powstała Zielona Pracownia „Alchemiczne Laboratorium Wiedzy”. Uczniowie będą tam eksperymentować, badać zjawiska przyrodnicze i poznawać prawa natury, łącząc teorię z praktyką.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 60 tys. zł, z czego 48 tys. zł stanowiła dotacja WFOŚiGW w Katowicach. Nowe pomoce dydaktyczne mają rozwijać zainteresowania przyrodnicze oraz uczyć rozumienia wyzwań związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Program dla śląskich szkół

Zielone Pracownie powstają w ramach konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach. Jego celem jest tworzenie w szkołach podstawowych i średnich pracowni przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych oraz geologicznych.

W XII edycji konkursu wpłynęło 212 wniosków, a dofinansowanie otrzymało 95 placówek z województwa śląskiego. Łączna wartość przyznanego wsparcia wyniosła 5 601 658,56 zł, a maksymalna dotacja na jedną pracownię może sięgać 60 tys. zł, czyli do 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja w świadomość ekologiczną

Nowe pracownie to nie tylko sprzęt i odnowione sale. To przede wszystkim szansa, by dzieci i młodzież uczyły się odpowiedzialności za środowisko poprzez własne obserwacje, pomiary i eksperymenty.

Jak podkreśla WFOŚiGW, „wielkie odkrycia często zaczynają się od małych eksperymentów”. Nowe Zielone Pracownie w Rajczy, Hecznarowicach i Chorzowie mają pokazać uczniom, że nauka o przyrodzie może być fascynującą przygodą – a wiedza zdobytą w laboratorium może przełożyć się na codzienne, proekologiczne wybory.