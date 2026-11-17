Województwo śląskie czeka kolejna zielona metamorfoza. W ramach IV edycji konkursu „Zielona Przestrzeń” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał 34 samorządom ponad 9,6 mln zł na inwestycje, które mają stworzyć nowe miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców.

Województwo śląskie czeka kolejna zielona metamorfoza. W ramach IV edycji konkursu „Zielona Przestrzeń” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał 34 samorządom ponad 9,6 mln zł na inwestycje, które mają stworzyć nowe miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców.

Finał „Zielonej Przestrzeni” w Katowicach

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 16 listopada 2026 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przedstawiciele 34 gmin odebrali finansowe wsparcie na realizację projektów, które zmienią dotychczas niewykorzystane lub zaniedbane przestrzenie w atrakcyjne tereny zieleni.

Do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęło 58 wniosków. Po ocenie komisja konkursowa wybrała 34 przedsięwzięcia, które otrzymają łącznie 9 645 461,08 zł.

Skąd pochodzą pieniądze?

Wsparcie zostało przyznane w dwóch formach:

6 040 938,12 zł w postaci bezzwrotnych dotacji,

3 604 522,96 zł w formie pożyczek.

W ramach konkursu samorządy mogły ubiegać się o dotację do 250 tys. zł, obejmującą do 70 proc. kosztów kwalifikowanych, z obowiązkowym uzupełnieniem pożyczką do 100 proc. tych kosztów. Alternatywnie dostępna była dotacja do 150 tys. zł, pokrywająca maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Zielone miejsca dla mieszkańców

Projekty dofinansowane w ramach „Zielonej Przestrzeni” mają na celu tworzenie ogólnodostępnych terenów zieleni, dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności. Będą to m.in. parki, skwery, ogrody i przestrzenie rekreacyjne, w których mieszkańcy będą mogli odpoczywać, spotykać się i spędzać czas na świeżym powietrzu.

– „Zielona Przestrzeń” to znacznie więcej niż konkurs na ekologiczne zagospodarowanie terenów publicznych. To także inwestycja w relacje społeczne, integrację mieszkańców i jakość życia kolejnych pokoleń – podkreślił Mateusz Pindel, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

Nowe tereny zielone mają służyć mieszkańcom przez wiele lat. Będą miejscami spotkań dzieci, rodziców, dziadków i seniorów, wspierając jednocześnie rozwój lokalnych społeczności.

Korzyści dla środowiska

Inwestycje finansowane przez WFOŚiGW w Katowicach przyniosą także wymierne korzyści środowiskowe. Większa liczba drzew, krzewów i innych roślin pomoże ograniczać skutki upałów, poprawi mikroklimat oraz wspiera zatrzymywanie wód opadowych.

Zielone przestrzenie stanowią również schronienie dla ptaków i owadów zapylających, przyczyniając się do ochrony bioróżnorodności w miastach i gminach województwa śląskiego.

Rekordowa edycja konkursu

IV edycja „Zielonej Przestrzeni” okazała się rekordowa pod względem alokacji finansowej. Przyznana kwota była o ponad 2,4 mln zł, czyli ponad 33 proc., wyższa niż w poprzedniej edycji konkursu.

Łącznie, od początku istnienia programu, WFOŚiGW w Katowicach wsparło już 137 zielonych inicjatyw, przekazując na ich realizację blisko 30 mln zł.

Wspólna zielona przyszłość

Finał konkursu potwierdził, że współpraca Funduszu z samorządami przynosi realne efekty. Gminy znają potrzeby swoich mieszkańców i wiedzą, gdzie zielone inwestycje są najbardziej potrzebne, a WFOŚiGW pomaga przekształcać te pomysły w konkretne realizacje.

Każdy z 34 projektów odpowiada na lokalne potrzeby, ale wszystkie łączy jeden cel – stworzenie więcej natury bliżej mieszkańców i dalsza zielona transformacja województwa śląskiego.