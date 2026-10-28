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Bytom ma trzy nowe Zielone Pracownie. Uczniowie będą badać przyrodę, klimat i energię odnawialną

W Bytomiu otwarto trzy nowoczesne pracownie przyrodniczo-ekologiczne, powstałe dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz budżetu miasta. Uroczyste otwarcie odbyło się w środę, 21 października 2026 r.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

28 października 2026, 11:39
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: G. Goik/UM Bytom

Bytom ma nowe Zielone Pracownie

fot: G. Goik/UM Bytom

W Bytomiu otwarto trzy nowoczesne pracownie przyrodniczo-ekologiczne, powstałe dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz budżetu miasta. Uroczyste otwarcie odbyło się w środę, 21 października 2026 r.

Nowe pracownie powstały w Szkole Podstawowej nr 42, Szkole Podstawowej nr 5 oraz Zespole Szkół Technicznych. To efekty konkursu „Zielona Pracownia 2026”, którego celem jest tworzenie w szkołach pracowni do nauki przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych.

Klimatyczna Kraina Przyrody w SP 5

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 przy al. Legionów mogą korzystać z pracowni „Klimatyczna Kraina Przyrody”. Została ona wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt badawczy i multimedialny, w tym mikroskopy, modele, symulatory oraz zestawy badawcze.

Dzięki nowemu wyposażeniu uczniowie będą mogli obserwować ptaki i inne leśne stworzenia, prowadzić badania oraz realizować nowoczesną edukację klimatyczną. W pracowni znalazły się m.in. program „Labolab – Pogoda i klimat” oraz Pakiet Multimedialny Pracowni Przyrodniczych, umożliwiający pracę zarówno w grupach, jak i indywidualnie.

Energia przyszłości w SP 42

W Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej powstała pracownia „Słońce Naszą Ekogwiazdą – źródłem życia i energii przyszłości”. Jest przeznaczona dla uczniów klas 4–8 i będzie łączyć edukację przyrodniczą, geograficzną, biologiczną i ekologiczną z tematyką odnawialnych źródeł energii oraz ochrony klimatu.

W ramach inwestycji pomieszczenie zostało wyremontowane i doposażone m.in. w meble oraz pomoce dydaktyczne. Poza zajęciami lekcyjnymi pracownia posłuży także do organizacji warsztatów, projektów uczniowskich, konkursów ekologicznych i pokazów doświadczeń.

Szkolne Centrum Ekologiczne w ZST

Kolejne nowoczesne miejsce nauki powstało w Zespole Szkół Technicznych. „Szkolne Centrum Ekologiczne” będzie służyć około 630 uczniom technikum podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, a także uczestnikom zajęć pozalekcyjnych, w tym szkolnego koła chemicznego i biologicznego.

Pracownia została wyposażona w sprzęt multimedialny, mikroskopy optyczne, odczynniki chemiczne, szkło oraz sprzęt laboratoryjny. Uczniowie otrzymali także gotowe zestawy do badania wody, gleby i powietrza, które pozwolą prowadzić zajęcia praktyczne w terenie, oraz zestawy demonstracyjne OZE do prezentowania różnych sposobów wykorzystania energii odnawialnej.

 

 

Dofinansowanie i konkurs

Łączny koszt inwestycji wyniósł 225 tys. zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował zadanie kwotą 180 tys. zł, a 45 tys. zł pochodzi z budżetu gminy.

W konkursie „Zielona Pracownia 2026” każda z trzech bytomskich szkół otrzymała dotację w wysokości 60 tys. zł. W całej edycji wsparcie uzyskało 95 placówek z województwa śląskiego, a łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 5,6 mln zł.

Nowe pracownie mają nie tylko poprawić warunki nauczania, lecz także rozwijać zainteresowania uczniów przyrodą, ekologią i technologiami związanymi z ochroną klimatu.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

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