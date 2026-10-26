W Czańcu, w gminie Porąbka, powstanie ponad 3 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycję o wartości blisko 2 mln zł wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przekazując łącznie ponad 1,8 mln zł w formie dotacji i preferencyjnej pożyczki.

W Czańcu, w gminie Porąbka, powstanie ponad 3 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycję o wartości blisko 2 mln zł wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przekazując łącznie ponad 1,8 mln zł w formie dotacji i preferencyjnej pożyczki.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 2 mln zł. Umowę o dofinansowanie podpisali prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach Mateusz Pindel oraz wójt gminy Porąbka Paweł Zemanek.

Łączne wsparcie WFOŚiGW w Katowicach wynosi 1 804 787,50 zł. Fundusz udzielił je w dwóch równych częściach: 902 393,75 zł jako dotację oraz tyle samo jako preferencyjną pożyczkę.

Prace prowadzone są w rejonie ulic Kardynała Karola Wojtyły, Zagłębocze, Cichej i Czeremchowej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 listopada 2028 roku.

W ramach projektu zostanie zbudowanych 3 124 metry kanalizacji sanitarnej oraz przepompownia ścieków. Nowa infrastruktura umożliwi podłączenie 60 budynków do systemu odprowadzania ścieków.

Korzyści dla mieszkańców i środowiska

Nowa kanalizacja poprawi warunki odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także pozwoli na podłączenie kolejnych nieruchomości. Według WFOŚiGW w Katowicach zakładany efekt ekologiczny inwestycji wynosi 248 równoważnych mieszkańców (RLM).

Rozbudowa sieci ma też ograniczać negatywny wpływ nieuregulowanej gospodarki ściekowej na lokalne zasoby wodne i środowisko naturalne. Fundusz podkreśla, że inwestycja odpowiada na potrzeby samorządu i przyniesie długofalowe korzyści dla mieszkańców.

Program poza aglomeracją

Projekt realizowany jest w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa poza obszarem aglomeracji”. WFOŚiGW w Katowicach wspiera z niego m.in. budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, lokalnych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków na terenach poza aglomeracjami.

Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz podmioty realizujące publiczne zadania w tym zakresie. Dofinansowanie może obejmować do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym połowę w formie dotacji i połowę jako pożyczkę.