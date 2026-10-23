W Buczkowicach otwarto „Bajkowy Ogród Przedszkolaka” – pierwszą z 75 zielonych przestrzeni edukacyjnych, które powstaną przy śląskich przedszkolach w ramach konkursu EkoPrzedszkolak Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Inwestycja kosztowała 62,5 tys. zł, z czego 50 tys. zł sfinansował Fundusz.

W Buczkowicach otwarto „Bajkowy Ogród Przedszkolaka” – pierwszą z 75 zielonych przestrzeni edukacyjnych, które powstaną przy śląskich przedszkolach w ramach konkursu EkoPrzedszkolak Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Inwestycja kosztowała 62,5 tys. zł, z czego 50 tys. zł sfinansował Fundusz.

Ogród powstał przy Publicznym Przedszkolu „Bajka” z Oddziałami Integracyjnymi. Jego hasło przewodnie – „Obserwuję, działam, czuję” – ma zachęcać dzieci do poznawania przyrody wszystkimi zmysłami i uczenia ekologicznych postaw poprzez bezpośrednie doświadczenia.

75 ogrodów i ponad 3,7 mln zł

Buczkowicki projekt to dopiero początek programu. W pierwszej, pilotażowej edycji konkursu EkoPrzedszkolak dofinansowanie otrzyma 75 przedszkoli samorządowych z województwa śląskiego, a łączna wartość wsparcia wyniesie ponad 3,7 mln zł.

W ramach konkursu placówki tworzą mini ogrody botaniczne i mini arboreta, które mają służyć zajęciom edukacyjno-przyrodniczym. Dzieci będą mogły obserwować rośliny i owady, sadzić oraz pielęgnować zieleń, a także poznawać zmienność przyrody na świeżym powietrzu.

Duże zainteresowanie programem

W pierwszej edycji konkursu wpłynęło 141 wniosków, a do dofinansowania wybrano 75 projektów. Dotacja mogła pokryć do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 50 tys. zł, przy minimalnej wartości zadania wynoszącej 62,5 tys. zł.

Nowe przestrzenie mają wspierać rozwój najmłodszych, zachęcać do aktywnego poznawania natury i kształtować świadomość ekologiczną od najwcześniejszych lat. Po otwarciu ogrodu w Buczkowicach przed śląskimi przedszkolami czekają kolejne realizacje programu.