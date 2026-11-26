Beneficjenci programu „Czyste Powietrze”, którzy planują zakup kotła elektrycznego, grzejników elektrycznych lub mat grzewczych, mają niewiele czasu na dopełnienie wszystkich formalności. Jak przypomina Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, do 31 grudnia 2026 roku należy nie tylko kupić i zamontować urządzenia, ale również posiadać odpowiednio wystawiony dokument księgowy potwierdzający realizację inwestycji.

Beneficjenci programu „Czyste Powietrze”, którzy planują zakup kotła elektrycznego, grzejników elektrycznych lub mat grzewczych, mają niewiele czasu na dopełnienie wszystkich formalności. Jak przypomina Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, do 31 grudnia 2026 roku należy nie tylko kupić i zamontować urządzenia, ale również posiadać odpowiednio wystawiony dokument księgowy potwierdzający realizację inwestycji.

Kogo dotyczy termin?

Zmiana dotyczy wniosków składanych w ramach wersji programu obowiązującej od 20 lipca 2026 roku, które obejmują ogrzewanie elektryczne inne niż pompy ciepła. WFOŚiGW w Katowicach przypomina beneficjentom o zbliżającym się końcu możliwości uzyskania dofinansowania na tego typu urządzenia.

Trzy warunki do spełnienia

Aby wydatek na ogrzewanie elektryczne mógł zostać objęty dotacją, do 31 grudnia 2026 roku muszą zostać spełnione łącznie trzy warunki:

Złożenie wniosku – wniosek o dofinansowanie musi obejmować planowany zakup i montaż ogrzewania elektrycznego. Zakup i montaż urządzenia – kocioł elektryczny, grzejniki elektryczne lub maty grzewcze muszą zostać zakupione i zamontowane w budynku objętym wnioskiem. Wystawienie faktury – faktura lub równoważny dokument księgowy potwierdzający zakup i montaż musi zostać wystawiona najpóźniej 31 grudnia 2026 roku.

Fundusz zwraca uwagę, że samo złożenie wniosku o dofinansowanie lub posiadanie faktury zaliczkowej wystawionej przed końcem roku nie jest wystarczające do uzyskania dotacji.

Co zmieni się w 2027 roku?

Od 1 stycznia 2027 roku w programie „Czyste Powietrze” nie będzie już możliwości uzyskania dotacji na urządzenia zaliczane do kategorii „ogrzewanie elektryczne”, takie jak kotły elektryczne, grzejniki czy maty grzewcze. Jak wyjaśnia NFOŚiGW, powodem zmian jest niższa efektywność energetyczna tego rodzaju rozwiązań.

Pompy ciepła i starsze wnioski – bez zmian

Nowe ograniczenia nie obejmują pomp ciepła – dofinansowanie do tych urządzeń pozostaje dostępne na zasadach określonych w programie. Zmiany nie dotyczą również wniosków złożonych przed 20 lipca 2026 roku. W ich przypadku nadal obowiązują zasady i terminy wynikające z wcześniejszych wersji programu „Czyste Powietrze”.

WFOŚiGW w Katowicach zachęca beneficjentów do sprawdzenia terminów realizowanych inwestycji i upewnienia się, że wszystkie wymagane formalności zostaną dopełnione w odpowiednim czasie. Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie czystepowietrze.gov.pl.