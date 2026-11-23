Właściciele domów, którzy przeprowadzili kompleksową termomodernizację, m.in. dzięki wsparciu z programu „Czyste Powietrze”, mogą zgłaszać swoje inwestycje do ogólnopolskiego konkursu RenOwacja 2027. Udział jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2026 r.

Właściciele domów, którzy przeprowadzili kompleksową termomodernizację, m.in. dzięki wsparciu z programu „Czyste Powietrze”, mogą zgłaszać swoje inwestycje do ogólnopolskiego konkursu RenOwacja 2027. Udział jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2026 r.

Konkurs jest okazją, by pokazać, jak wymiana źródła ciepła, ocieplenie budynku czy montaż nowych okien mogą przekształcić energochłonny dom w komfortowe, nowoczesne i bardziej przyjazne środowisku miejsce do życia. Inwestycje zrealizowane przy wsparciu „Czystego Powietrza” mogą zaprezentować efekty poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Kto może wziąć udział?

Do konkursu można zgłaszać budynki, w których kompleksowa modernizacja energetyczna została zakończona między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2026 r. Zgłoszenia dotyczą projektów z całej Polski.

W kategorii budynków mieszkalnych jednorodzinnych oceniane będą inwestycje obejmujące co najmniej trzy rodzaje działań wskazanych w regulaminie. Wśród nich znajdują się:

ocieplenie ścian, dachów lub innych przegród budowlanych,

wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

wymiana nieefektywnego źródła ciepła na nowoczesny system ogrzewania,

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

montaż instalacji fotowoltaicznej,

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Cztery kategorie budynków

Konkurs obejmuje nie tylko domy jednorodzinne. Zgłaszać można również budynki wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej oraz budynki komercyjne. Swoje realizacje mogą prezentować także samorządy, zarządcy nieruchomości i przedsiębiorcy.

budynki mieszkalne jednorodzinne,

budynki mieszkalne wielorodzinne,

budynki użyteczności publicznej,

budynki komercyjne.

Organizatorzy przewidzieli również dodatkowe wyróżnienia, w tym dla budynków zabytkowych.

Jak zgłosić inwestycję?

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora oraz przesłać od 2 do 10 zdjęć zmodernizowanego budynku na adres konkurs@falarenowacji.pl. Zasady udziału określa regulamin konkursu.

Najlepsze realizacje zostaną zaprezentowane w mediach branżowych, a laureaci zostaną ogłoszeni 15 lutego 2027 r. podczas gali w ramach wydarzenia 4 Design Days w Katowicach.

Szansa dla Śląska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zachęca mieszkańców województwa śląskiego, którzy przeprowadzili termomodernizację, do zapoznania się z regulaminem i udziału w konkursie.

Czwartą edycję konkursu organizują Stowarzyszenie Fala Renowacji oraz Grupa PTWP. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie organizatora: RenOwacja 2027 – sprawdź zasady i zgłoś swój budynek.