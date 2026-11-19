Jak informuje Urząd Miasta w Bieruniu, na budowanym odcinku trasy S1 Mysłowice-Bieruń ukończono już prawie 75 proc. zaplanowanych prac. Odcinek o długości 10 kilometrów ma zostać oddany do użytku w III lub IV kwartale 2027 roku. Biegnie on z Mysłowic, przez Imielin do Lędzin, a dalej wzdłuż ulicy Bogusławskiego w Bieruniu, przebiega pod ulicą Warszawską (DK44) i łączy się z wybudowanym już węzłem Bieruń.

Jak wygląda sytuacja na placu budowy?

Otwarto wiadukt na ul. Warszawskiej w Bieruniu. Kierowcy narzekają jednak na nierówności w miejscach połączenia nowego obiektu ze starym, które są mocno odczuwalne przy wjeździe i zjeździe. Jak tłumaczy wykonawca, firma Budimex S.A., jest to sytuacja tymczasowa – wiosną 2027 roku ekipy wrócą na miejsce, aby zmodernizować fragmenty dróg dojazdowych po obu stronach wiaduktu.

Trwają też prace przy budowie węzła Kosztowy, który jest najważniejszym elementem inwestycji.

- Kosztowy II to największy węzeł i najbardziej imponujący element całego powstającego odcinka S1 pomiędzy Mysłowicami i Oświęcimiem. Powstaje na styku Mysłowic, Lędzin i Imielina i zmieni kierunek, w jakim biegnie główny ślad S1. Teraz jeździmy do Tychów. Pojedziemy do Lędzin, Bierunia, Bielska-Białej i dalej do granicy w Zwardoniu – przypomina Urząd Miasta w Bieruniu.

Jeszcze w listopadzie po jednej z części węzła w ramach tymczasowej organizacji ruchu będą mogły pojechać pierwsze samochody.