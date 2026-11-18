Worek cementu, pakiet blach, odlew, skrzynka z częściami. W wielu zakładach przemysłowych wciąż przenosi się je rękami, bo „zawsze tak było", a inwestycja w urządzenie wydaje się nieproporcjonalna do zadania. Rachunek wygląda inaczej, gdy policzyć absencję, rotację na najbardziej obciążonych stanowiskach i koszt jednego poważnego urazu. Ten tekst wyjaśnia, gdzie kończą się możliwości organizacji pracy, a zaczyna miejsce dla urządzenia, które przejmuje ciężar za człowieka.

Worek cementu, pakiet blach, odlew, skrzynka z częściami. W wielu zakładach przemysłowych wciąż przenosi się je rękami, bo „zawsze tak było", a inwestycja w urządzenie wydaje się nieproporcjonalna do zadania. Rachunek wygląda inaczej, gdy policzyć absencję, rotację na najbardziej obciążonych stanowiskach i koszt jednego poważnego urazu. Ten tekst wyjaśnia, gdzie kończą się możliwości organizacji pracy, a zaczyna miejsce dla urządzenia, które przejmuje ciężar za człowieka.

Granica, której organizacja pracy nie przesunie

Polskie przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy ręcznych pracach transportowych limitują masę przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika: dla mężczyzn 30 kg przy pracy stałej i 50 kg przy pracy dorywczej, dla kobiet odpowiednio 12 kg i 20 kg (rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, w brzmieniu po nowelizacji z 2017 r., Dz.U. 2017 poz. 854). Limity to jedno. Drugie to praca na granicy normy przez całą zmianę, często w wymuszonej pozycji i z obrotem tułowia. Tego nie rozwiąże rotacja stanowisk ani dodatkowa przerwa. Rozwiązuje to zdjęcie ciężaru z człowieka.

Co robi manipulator przemysłowy

Sterowany ręcznie manipulator przemysłowy to urządzenie transportu bliskiego, które równoważy ciężar ładunku. Operator prowadzi przedmiot o masie nawet kilkuset kilogramów jedną ręką, a wysiłek przejmuje konstrukcja nośna i napęd. Od robota różni go to, że nie realizuje zaprogramowanego cyklu: każdy ruch kontroluje człowiek, więc urządzenie pracuje we wspólnej przestrzeni z ludźmi i nie wymaga wygrodzenia. Udźwigi sięgają od kilku do kilkuset kilogramów.

Chwyt dobiera się do ładunku. Przyssawki do gładkich powierzchni, czyli szkła, blach, płyt i kartonów. Chwytak szczękowy do worków o przesypującej się zawartości i detali o regularnym kształcie. Chwytak magnetyczny do elementów ferromagnetycznych. Do big bagów stosuje się zawieszenie za uchwyty i kontrolowane opróżnianie nad stanowiskiem zasypowym.

Trzy stanowiska, na których widać różnicę

Worki i materiały sypkie. Przy workach 25–50 kg przenoszonych w cyklu powtarzalnym manipulator z chwytakiem próżniowym lub szczękowym eliminuje dźwiganie, a równe tempo utrzymuje się do końca zmiany.

Elementy stalowe i odlewy. Ciężki detal o przesuniętym środku ciężkości wymaga ramienia sztywnego, które przejmuje moment reakcyjny i prowadzi ładunek także poza osią urządzenia, bez szarpnięć.

Szkło i blachy. Chwyt podciśnieniowy nie uszkadza powierzchni, a przy dużych formatach pewny chwyt chroni operatora przed upuszczeniem tafli.

Jak liczyć opłacalność

Po stronie kosztów: zakup, montaż, energia (sprężone powietrze lub prąd), serwis i części eksploatacyjne, na przykład przyssawki. Po stronie korzyści: mniej absencji i mniejsza rotacja na stanowisku, równe tempo pracy bez powiększania obsady, mniej uszkodzonych ładunków i opakowań. W wielu zakładach wynik przechyla się na korzyść urządzenia szybciej, niż zakłada dział zakupów, bo koszt urazu kręgosłupa liczony z zastępstwem i czasem nieobecności rzadko trafia do pierwotnej kalkulacji.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze