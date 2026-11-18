Lata, kiedy budowano zależność energetyczną od Rosji, są za nami - podkreślił w środę premier Donald Tusk. Zaznaczył, że energetyka jest integralną częścią systemu bezpieczeństwa, dlatego Europa powinna preferować relacje, w tym energetyczne, z lojalnymi partnerami.

Lata, kiedy budowano zależność energetyczną od Rosji, są za nami - podkreślił w środę premier Donald Tusk. Zaznaczył, że energetyka jest integralną częścią systemu bezpieczeństwa, dlatego Europa powinna preferować relacje, w tym energetyczne, z lojalnymi partnerami.

Premier w środę bierze udział w 7. spotkaniu Ministerialnego Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC) w Warszawie. Wydarzenie organizują wspólnie Departament Energii USA, polskie Ministerstwo Energii oraz Atlantic Council - Global Energy Center.

W swoim przemówieniu szef rządu powiedział, że "zdecydowaliśmy się tu w Polsce, a później udało nam się przekonać także Europę, żeby zbudować system zdywersyfikowany, żeby uniezależnić Europę od jednego źródła energii".

Energetyka jest integralną częścią systemu bezpieczeństwa

- Te lata, kiedy budowano zależność od Rosji, są za nami - podkreślił Tusk.

Zaznaczył, że obecnie "także nasi niedawni oponenci w Europie zrozumieli, że energetyka jest integralną częścią systemu bezpieczeństwa".

- A to oznacza, że wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, wszędzie tam, gdzie kalkulacja finansowa się zgadza, powinniśmy preferować relacje, więzi, współpracę z tymi państwami, z tymi środowiskami, o których wiemy, że będą lojalne i będą działały na rzecz wielkiej, wspólnej sprawy, nie tylko w energetyce - oświadczył.

Premier podkreślił, że "współpraca w dziedzinie LNG, energii nuklearnej, przesyłu energii między Polską, Europą, szczególnie tym regionem i Stanami Zjednoczonymi, to jest nasza przyszłość, dla której nie ma żadnej mądrej alternatywy".